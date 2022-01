Camille Dhont staat dit jaar als jongste Vlaamse soloartiest ooit in de Lotto Arena, Maksim Stojanac verkoopt de AB uit en Pommelien Thijs scoorde een nummer 1-hit met Jaap Reesema. De sterren van Ketnetreeks #LikeMe veroveren ook de volwassen popwereld.

Kleine waarschuwing: als u binnenkort enkele tienjarigen dramatisch 'laat me mijn eigen gang maar gaan' hoort kwelen, denk dan niet meteen het ergste. Volgende week gaat, met enige vertraging door corona, namelijk het derde seizoen van #LikeMe van start, waarin deze keer onder meer Dansen voor jou van Isabelle A en Laat me van Ramses Shaffy onder handen worden genomen. En afgaande op wat er de voorbije drie jaar is gebeurd, is de kans héél reëel dat hele speelplaatsen binnenkort al die nummers vanbuiten kennen.

Het is vooral het muzikale aspect dat kinderen over de streep trekt. #LikeMe is een soort Vlaamse versie van tienermusicals als Glee en High School Musical, waarin Nederlandstalige oerklassiekers in een nieuw jasje worden gestoken. Passeerden eerder al de revue: een minder hijgerige cover van Een vrouw van Opium, een dubstepversie van Diep van Get Ready en een empowering Het is over van Mama's jasje met fanfaretrommels. #LikeMe is verrassend ambitieus voor een Vlaamse serie, met grootse choreografieën, talloze figuranten en schijnbaar spontane muzikale uitbarstingen. Niet de meest vanzelfsprekende Ketnetreeks dus, maar wel exact waar kinderen op zaten te wachten, zo bleek. Sinds het eerste seizoen uit 2019 is de reeks uitgegroeid tot een hype. #LikeMe werd de populairste reeks op Ketnet, zorgde voor het best verkopende album van 2019, verkocht meerdere Lotto Arena's uit, was de grootste slokop tijdens Het gala van de gouden K's en bracht een boekenreeks, een stripalbum, jeugdkampen en tonnen merchandise met zich mee. De eerste twee seizoenen zijn te zien in meer dan tien Europese landen, waarbij de dialogen werden gedubd en alle liedjes een Engelstalige versie kregen. Dat hoofdrolspelers Pommelien Thijs, Camille Dhont, Maksim Stojanac, Francisco Schuster en Joey Kwan meegenieten van dat succes en tot tieneridolen werden gebombardeerd, viel dan ook te voorspellen. Opvallender is dat die eerste drie intussen ook een solocarrière aan het opbouwen zijn waarmee ze steeds meer volwassenen weten te bereiken. Pommelien Thijs scoorde een nummer 1-hit met de Nederlandse Jaap Reesema, debuteerde eind vorig jaar solo met de single Meisjes van honing en prijkte onlangs zelfs op een billboard op Times Square. Maksim Stojanac bracht enkele solosingles uit, verkocht de AB uit en gaat binnenkort The Voice Kids presenteren. Maar vooral het parcours van Camille Dhont is imposant. De West-Vlaamse zangeres scoorde hits met Vuurwerk, Vechter en Vergeet de tijd, bracht een soloplaat uit, stond een tijdje geleden met Regi in het Sportpaleis, is binnenkort te zien in Liefde voor muziek en staat dit jaar als jongste Vlaamse soloartiest ooit in de Lotto Arena met een headlineshow. Niet slecht voor iemand die drie jaar geleden nog een nobele onbekende was en tot voor kort nauwelijks een belletje deed rinkelen bij vijftienplussers. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo speciaal. Ketnetgezichten maken wel vaker de overstap naar een grotemensencarrière. Denk maar aan Peter Van de Veire, Staf Coppens, Steven Van Herreweghe, Erika Van Tielen, Sven Ornelis, Ilse Van Hoecke en recent nog Gloria Monserez en Tinne Oltmans. Maar weinigen maken de sprong naar de popwereld. (Aan Van de Veires Neem me mee worden we liefst zo min mogelijk herinnerd.) Nog opvallender is dat ze dat doen met commerciële popmuziek in het Algemeen Nederlands, een genre dat al langer aan een opmars bezig is dankzij Nederlandse artiesten zoals Suzan & Freek, Merol en Meau, maar in Vlaanderen sinds Bazart toch vooral Niels Destadsbader en zijn Skwon meiske voortbracht. Jonge Vlaamse sterren die glitter en glamour omarmen, pretentieloze pop maken die niet zou misstaan in een Tien om te zien-reboot en daarmee een jong publiek aanspreken: dat was weer even geleden. Dat Camille, Pommelien en Maksim nu dat gat opvullen is indrukwekkend. Zeker als u weet hoe moeilijk het tegenwoordig is om als Vlaamse artiest nog een echte hit te scoren. In 2021 stonden er maar drie Belgische artiesten in de top vijftig van meest gestreamde artiesten op Spotify in ons land: Damso, Lost Frequencies en Angèle. (In de top vijftig van meest afgespeelde nummers stond Camille trouwens op plaats 33 met Vuurwerk.) Behoorlijk pijnlijk, des te meer omdat er in andere landen wél volop naar lokale muziek wordt geluisterd. Bovendien zijn er nog maar weinig platformen in Vlaanderen die artiesten een duwtje in de rug geven. Er is Liefde voor muziek, dat nostalgische artiesten uit de vergeetput sleurt, het VTM-publiek laat kennismaken met vers talent én garant staat voor minstens één hit per seizoen. Een samenwerking met Regi, een van de weinige Vlaamse artiesten die nog lijkt te weten hoe je vandaag een hit schrijft, kan ook nooit kwaad. En dan heb je nog #LikeMe, een kweekvijver voor nieuw talent. Het is geen toeval dat Camille Dhont netjes alle drie de vakjes afvinkt. Intussen wordt her en der gesuggereerd dat het vierde seizoen van #LikeMe, dat wellicht in 2023 zal verschijnen, het laatste zou kunnen zijn. Misschien maar beter ook: prille twintigers die middelbare scholieren spelen wordt stilaan een tikkeltje bizar. Maar de fans hoeven niet te vrezen: van Camille, Pommelien en Maksim zult u ongetwijfeld nog horen.