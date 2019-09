Hoe de serie Mindhunter ons beeld van seriemoordenaars corrigeert

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

In zijn tweede seizoen schakelt Mindhunter een versnelling hoger en zet het een voet naast The Wire. (Allez, een voetje. We moeten voorzichtig zijn met dat soort vergelijkingen.)

© Courtesy of Netflix

Waarschuwing

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×