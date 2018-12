Wat is een meme?

Een meme (spreek uit als 'miem') is een afbeelding, video of tekst met een humoristische ondertoon die zich verspreidt over het internet, al dan niet met aanpassingen van de verschillende gebruikers. Herhaling is daarbij essentieel: hoe vaker een meme wordt verspreid, hoe grappiger. Vaak wordt hij zodanig uit zijn oorspronkelijke context getrokken, dat het voor buitenstaanders onbegrijpelijk wordt.

