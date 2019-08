Nooit waren de tv-belangen groter dan komend najaar. Acht reeksen die u niet mag missen.

Waarover hebben we het? De internationale televisiewereld staat misschien wel voor haar belangrijkste najaar ooit. Op 12 november lanceert Disney namelijk zijn eigen streamingdienst, waarmee de tv-oorlog definitief zal losbarsten. Voorop in de strijd gaat The Mandalorian, een live-actionspin-off van Star Wars. Pedro Pascal, bekend van Narcos en als Oberyn uit Game of Thrones, speelt het titelpersonage, een huursoldaat uit Mandalore die doorheen de New Republic zwerft. (Ter info: Mandalore is een planeet, voornamelijk bevolkt door supercommando's, waarvan Boba Fett, de premiejager uit The Empire Strikes Back, de bekendste en populairste inwoner is.) Verder is er nog maar weinig geweten over de reeks, behalve dat alles zich enkele jaren na de gebeurtenissen in Return of the Jedi afspeelt en dat het een autonoom verhaal is in het Star Wars-universum.

...