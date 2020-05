Actrice Diana Silvers is de nieuwste crush van het internet, fanfiction inclusief.

Leeftijd: 22

Misschien doet haar naam niet meteen een belletje rinkelen, maar de kans is groot dat u Diana Silvers recent aan het werk zag. Als model op de cover van Vogue of op de catwalk van Stella McCartney. Of als actrice: vorig jaar maakte ze haar filmdebuut als 'Cheerleader 2' in M. Night Shyamalans Glass. Niet veel later sukkelde ze in de kelder van een psychopathische Octavia Spencer in de horrorprent Ma én zorgde ze in de highschoolkomedie Booksmart voor een van de meest iconische seksscènes uit de recente filmgeschiedenis. Dankzij die laatste film werd Silvers zelfs gekroond tot de nieuwste crush van het internet, inclusief fanfictie. Silvers groeide op in een muzikale en sportieve familie, met vijf broers en zussen. 'We leken wel de familie von Trapp, maar dan met een stevige portie Hunger Games: er werd serieus gevochten voor de cornflakes.' Zelf speelde ze jarenlang cello en tennis, maar haar ambitie bleek elders te liggen. Op haar zevende sloot ze zich aan bij een theatergezelschap, nog eens zes jaar later keek ze naar What's Eating Gilbert Grape en wist ze: dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Anno 2020 is ze goed op weg om dat doel te bereiken. In de nieuwe Netflix-reeks Space Force speelt de zelfverklaarde The Office-nerd de dochter van Steve Carell. Staan verder nog op de planning: het balletdrama Birds of Paradise en Ava, een thriller waarin ze haar eerste vechtscène deelt met John Malkovich. Silvers is nog maar net begonnen aan haar filmcarrière, maar geldt nu al als een van de spannendste namen in Hollywood. Een willekeurige quote: 'Omdat ik groot en mooi ben, denken mensen vaak dat ik een idioot model ben dat gewoon probeert te acteren voor de kick. Terwijl dit is wat ik al mijn hele leven wil doen. Ik ben er zelfs voor naar school gegaan.' Te zien in: Space Force, vanaf 29/5 op Netflix.