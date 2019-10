Jan Eelen legt uit waarom Devon Macharis over paardenkoppen spreekt, Jays dildo niet in de ruimte mocht en J bepaald geen Christusfiguur is.

Dit stuk bevat spoilers over het einde van Callboys.

Jays dildo is nooit echt in de ruimte geweest

Jan Eelen: Dat was nochtans wel de bedoeling, alleen mocht het niet. Blijkbaar moet je dan een aanvraag indienen bij de overheid met een beschrijving van wat je de stratosfeer in wilt sturen. Onze producer heeft dat ook gedaan. 'Rooskleurige dildo met steil blonde schaamhaarpruik' stond er op het formulier. Maar blijkbaar telde dat niet als wetenschappelijk experiment. We zijn dan naar het KMI gestapt en hebben een fijnstofmeter aan die dildo gehangen, maar dat was dan weer te zwaar, volgens de bevoegde instanties. Uiteindelijk hebben we het plan overboord moeten gooien.

Het hiernamaals staat in de Ardennen

Eelen: Het hutje waarin J met Jay praat hebben we in Chimay gevonden. Een toeristische streek, dus ik denk dat veel mensen dat wel herkend zullen hebben. Het is eigendom van de vrouw die de chateau ginder uitbaat - ik denk dat het ook te huur is als b&b. Het landschap hebben we in Schotland gefilmd en er digitaal op geplakt. En het meer waarop Bruno met zijn twee honden vaart, is het Veerse Meer in Nederland.

Er zitten drie referenties in naar een Limburgse YouTube-klassieker

Eelen: Ah, heb je die eruit gehaald? Dat was een soort weddenschap met Matteo Simoni om er zo veel mogelijk verwijzingen in te verstoppen naar Uithalen, de voorouder van jumpen, een YouTube-filmpje waarin een groep gasten uit Kaulille stijf van de bollen aan een nachtwinkel staan te jumpen. 'Goan met die peirdekop' was de eerste. 'japer' en 'vège' zitten er ook ergens in. En tijdens de Kolonisten van Catan-scène zei Matteo oorspronkelijk 'Als Wes terug is, dat wordt bulken', maar dat is in de montage gesneuveld. Geweldig filmpje wel. Ik denk dat Matteo daar vijftien jaar geleden zo tussen had kunnen staan.

De dood van J Vleugels was geen Christusverwijzing

Eelen: Hij ligt daar wel een beetje zoals Jezus, inderdaad, met zijn knieën gedraaid en zijn armen wijd. Maar dat was om een heel andere reden: we moesten zijn lul uit beeld houden. Eigenlijk was dat shot vooral een visuele manier om te zeggen dat de Callboys voorbij zijn. Je personages kunnen dat wel zeggen, maar het dringt pas echt tot je door als je vier gasten op de grond ziet liggen, nat, naakt en onder het bloed, op een bord met het Callboys-logo. Dat was mijn manier om te zeggen: seizoen drie komt er zéker niet.