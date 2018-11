Het culturele menu van Rizon Parein (Us By Night): 'Hiphop is een beetje te alomtegenwoordig'

'Een nieuwe manier van uitgaan' en 'een ontdekkingsreis in de wereld achter de brede popcultuur': dat belooft curator Rizon Parein met de derde editie van design & creativity-evenement Us by Night in de Antwerpse Parkloods (zie ook hiernaast).