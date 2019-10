De Amerikaanse betaaltelevisiezender HBO heeft een nieuwe reeks in het universum van Game of Thrones besteld, getiteld House of the Dragon. Dat heeft moederhuis WarnerMedia dinsdag aangekondigd, tijdens de presentatie van het nieuwe streamingplatform HBO Max.

George R.R. Martin, auteur van de boeken waarover de Game of Thrones-serie gaat, werkt mee aan de nieuwe reeks, samen met scenarist Ryan Condal. House of the Dragon speelt zich af 300 jaar eerder en vertelt het verhaal van een van de families uit de fantasyreeks.

Gek genoeg raakte woensdag via The Hollywood Reporter nog bekend dat HBO heeft beslist om een andere prequel van Game of Thrones niet te laten doorgaan. Nochtans had Jane Goldman, scenarist van onder meer de Kingsman-films, daar afgelopen zomer al een pilootaflevering voor gedraaid.

Van House of the Dragon is nog geen releasedatum bekend.De fans zullen het wel kunnen bekijken op HBO Max. Dat platform zal beschikbaar zijn vanaf mei 2020 in de Verenigde Staten aan 14,99 dollar per maand. HBO Max zal ook andere grote namen en bekende merken aanbieden, van de serie Friends tot de Batman-films.

Of en hoe de reeks in België te zien zal zijn, is nog onduidelijk.