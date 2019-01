HBO lost trailer en releasedatum van laatste seizoen Game of Thrones

104 seconden, meer heeft HBO niet nodig om de fans van Game of Thrones watertandend te laten uitkijken naar het vervolg van de reeks. De Amerikaanse kabelzender lanceerde vanochtend Belgische tijd een nieuwe trailer voor het achtste en het laatste seizoen. Dat telt slechts zes afleveringen, maar volgens HBO-baas Casey Bloys is elke aflevering een volwaardige tv-film.

Inhoudelijk zou het achtste seizoen, dat tweeënhalf jaar geleden al werd aangekondigd, niet steunen op de boeken van George R.R. Martin die nu al uit zijn. De auteur zou het scenaristenteam al wel hebben ingelicht over wat er staat te gebeuren in de Game of Thrones-boeken die er nog aankomen, The Winds of Winter and A Dream of Spring.

De eerste aflevering wordt op 14 april in de VS uitgezonden en is tegelijk bij ons te bekijken via Play en Play More. Maar ook eind mei, na de laatste aflevering, is het verhaal van Game of Thrones nog niet verteld. HBO loste afgelopen week nog de eerste details over de prequel, die in 2020 op het scherm wordt verwacht. Het nieuwe verhaal speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af, met name hoe de wereld na de gouden Age of Heroes neerdaalt in zeer donkere tijden.

Game of Thrones seizoen 8 start vanaf 14 april op Play More Cinema en in Play en Play More in de TV-theek. Seizoen 1 t.e.m. 7 kan je nu opvragen in Play en Play More in de TV-theek.