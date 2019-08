HBO waagt zich met The Righteous Gemstones aan een strakke en vooral knettergekke comedyserie over een Amerikaans fenomeen dat ons Europeanen vooralsnog bespaard blijft: op geld en macht beluste televisiedominees. Er zal tandengeknars opstijgen uit de Biblebelt.

'Er zitten zoveel piemels in deze serie dat we ons op een bepaald moment afvroegen: zitten er niet te veel piemels in deze serie?' Danny McBride, de showrunner van The Righteous Gemstones, overdrijft niet. Kleine piemels, grote piemels en piemels onder een afdakje van vet: allemaal komen ze voorbij in het jongste geesteskind van de man achter Eastbound & Down en Vice Principals. Zelfs naar HBO-maatstaven is dat behoorlijk gewaagd, want in zijn negendelige serie behandelt McBride sowieso al een thema waar de meeste Amerikaanse fictiemakers liever in een wijde boog omheen drentelen: de maffiose praktijken van protestantse herders die op de rug van hun goedgelovige schapen een imperium uitbouwen.

...