'Hanne danst': VRT als dromenmakelaar, en dat met uw belastinggeld

Nieuwsanker Hanne Decoutere heeft knobbelvoeten. Zo, dat weet u dan ook alweer. Knobbelvoeten krijg je van lang en intens ballet te dansen en dat is precies wat Decoutere als jong meisje heeft gedaan. Dansen was haar lust en haar leven. En als ze eerlijk is, dan moet ze toegeven dat het dat nog altijd is. Ze zou er veel voor opgeven om te mogen dansen.

