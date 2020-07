Vorige week raakte Naya Rivera vermist na een boottocht in Californië. Uit onderzoek bleek dat het lichaam dat gisteren gevonden werd, wel degelijk van haar is.

Naya Rivera raakte woensdag vermist in Lake Piru, een meer in Californië. De 33-jarige actrice had een bootje gehuurd om een tochtje op het meer te maken met haar vierjarige zoon. Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond haar zoon woensdagnamiddag ongedeerd maar alleen terug in het bootje.

De afgelopen dagen werd met man en macht naar Rivera gezocht. Er werden onder meer duikers en helikopters ingezet. Maandag vonden speurders een lichaam, maar het was nog niet duidelijk of het dat van Rivera was. 'We zijn er zeker van dat het lichaam dat we gevonden hebben dat van Naya Rivera is', liet sheriff William Ayub later weten. De autoriteiten gaan niet uit van zelfdoding, een autopsie moet de doodsoorzaak uitwijzen.

De sheriff gaf ook aan dat het zoontje van Naya een zwemvest droeg toen hij werd teruggevonden en dat er eveneens een reddingsvest voor volwassenen in de boot lag. De jongen had verteld dat hij met zijn moeder was gaan zwemmen, maar dat zij niet meer was teruggekeerd naar de boot en dat hij haar nog kopje onder had zien gaan. Volgens de politie is het mogelijk dat de boot door een sterke stroming was afgedreven en dat Naya wel de energie had gehad om haar zoontje nog in veiligheid te brengen maar dat ze zichzelf niet meer kon redden.

Rivera was te zien in alle zes seizoenen van Glee, een populaire Amerikaanse musicalserie die tussen 2009 en 2015 werd uitgezonden. Ze speelde hierin de rol van cheerleader Santana Lopez. De actrice is al het derde lid van de cast van Glee dat op jonge leeftijd overlijdt op een paar jaar tijd. In 2013 stierf Cory Montheith op 31-jarige leeftijd, collega Mark Salling overleed in 2018 op 35-jarige leeftijd. (Belga)

