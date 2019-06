Het tweede seizoen van Beau Séjour volgt nog steeds een dode die zijn eigen overlijden uitpluist, maar verder is alles veranderd: de omgeving, het verhaal en de cast.

Gene Bervoets speelt de hoofdrol in de nieuwe reeks van Beau Séjour. Daarvoor zijn de opnames vandaag begonnen, melden Eén en productiehuis De Mensen.

Bervoets speelt Maurice, een gewezen marinecommandant die zijn eigen lijk ziet hangen aan de mast van een zeilboot in Zeebrugge, de Beau Séjour. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd en wil zijn familie ervan overtuigen dat er meer aan de hand is. Daarom begint hij zijn eigen dood te onderzoeken.

Het nieuwe seizoen speelt zich dus in een totaal andere omgeving af dan het eerste, waarin Lynn Van Royen het personage speelde dat haar eigen overlijden onderzocht in Limburg. De actrice werd daarvoor bekroond op het prestigieuze festival van Monte Carlo. Ook elders viel de reeks meermaals in de prijzen. Ze lokte gemiddeld 1,4 miljoen kijkers per aflevering naar Eén en werd doorverkocht aan Netflix.

Naast Bervoets bestaat de cast bijna volledig uit West-Vlaamse acteurs met onder andere Lize Feryn, Sam Louwyck, Greet Verstraete en Emilie De Roo. Verder blijven bedenker Bert Van Dael en scenarist Sanne Nuyens aan boord, versterkt door Roel Mondelaers. Ook de regisseurs van het eerste seizoen, Nathalie Basteyns en Kaat Beels, zijn ook nu weer op post.

Wie nu al benieuwd is, zal nog even geduld moeten oefenen: de reeks komt voor 2021 niet op tv.