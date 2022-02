Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen - Twee zomers is heel binnenkort te zien op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Een paar weken geleden schreef ik iets over het leven als single. Daar kwam redelijk wat reactie op van mensen die ook gelukkig waren met hun ongebonden levenswandel. Maar ik hoorde ook van veel mensen dat ze het wat gehad hebben met 'alleen zijn'. En dat snap ik natuurlijk even goed.

...

Een paar weken geleden schreef ik iets over het leven als single. Daar kwam redelijk wat reactie op van mensen die ook gelukkig waren met hun ongebonden levenswandel. Maar ik hoorde ook van veel mensen dat ze het wat gehad hebben met 'alleen zijn'. En dat snap ik natuurlijk even goed. Gelukkig ligt de oplossing voor wie snel een lief wilt binnen handbereik: televisie en media. Want er gaat geen week voorbij of, bam, we worden weer gebombardeerd met tips over seks en relaties. Neem nu de bekende mediafiguur en relatieadviseur Wim Slabbinck. Die zijn Instagram-handle is 'Wimenizer'. Ik herhaal. Wimenizer. Geniaal, natuurlijk. Maar Wim is zo goed dat veel ander advies dat de media haalt misschien wat onderbelicht blijft. Daarom hier enkele tips voor singlemannen, als ik de socials en de media mag geloven - en waarom zouden die liegen? - Neem een voorbeeld aan de Wimenizer. Een expliciet seksuele handle is key in de datingwereld van vandaag, boys. Je wil onmiddellijk laten weten waarvoor je hier bent want vrouwen haten verleiding en subtekst. 'Rammeo', 'Dong Juan', 'Sir Lixalot': allemaal toffe mogelijkheden. Ook altijd prijs: '69' in je naam verwerken want dan snappen ze dat je dat asap wilt doen. Val je op sterke, stabiele vrouwen die zeker geen Hello Kitty-sticker op hun auto hebben kleven? Werk dan zeker met een diminutief: Geertjen, Daveke, Mo'ke. Sober en mannelijk: succes gegarandeerd. - Speel meer op die PlayStation. Laat zien dat je al die soldaten kan doodschieten op dat scherm of dat je kan winnen van die sukkels van AS Roma. Jij denkt misschien: een vrouw ziet een groot kind dat de echte wereld niet aankan. Ik zal je zeggen wat zij in haar geperverteerde kop denkt: snelle vingers. - Sturen, sturen, sturen. Antwoordt ze niet? Meer sturen. 'Ze is misschien bezig'? Yeah, right. Met wat? Haar haar? Bridgerton nog eens bingen? Als ze niet zegt wat ze denkt of niets zegt tout court: geen nood, dat bedenk je zelf wel. - Als ze je avances afslaat, één oplossing: boos worden. Lesboslet. Het is toch waar. En rij gerust eens tot bij haar huis hè zeg. Het ergste dat er kan gebeuren is dat je je per ongeluk als een ziekelijke, compleet gestoorde zot gedraagt. En daar staan zware straffen op. Haha, grapje: ze noemen je gewoon een 'ZiEliGe MaN'. Maar dat was je al lang, dus wie lacht er nu? En met wat chance maken de collega's van vroeger gratis een documentaire over jou, hoe cool is dat? - Voor je aan haar billen zit, check wel even: is ze 18 jaar? Want dan kan ze zonder haar ouders aangifte gaan doen. 14 is waar je op wil mikken. - Vergeet kussen. Kussen is voor dikke losers. Neuken, dat wil je. Hoe pak je dat aan? Het magische woord hier is: duidelijk en direct. 'Kom neuken.' 'Ik wil je neuken.' 'Ik krijg zin om je te neuken.' Werkt. Elke. Keer. Zie je die angstige blik in haar ogen? Dat is een teken dat ze geil wordt. Dus herhaal dat je wil neuken. Ook omdat het Nederlandse woord 'neuken' de erotische vibe heeft van andere geile woorden uit onze taal, zoals 'betonmolen' en 'tandartsengroepspraktijk'. Tips voor vrouwen wilde ik ook graag doen, maar zo'n korte column, daar betalen de gierigaards van Roularta blijkbaar niet voor. Veel succes en leve de liefde.