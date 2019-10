Er komt een 22ste reeks van FC De Kampioenen. Dat heeft een deel van de reeks aangekondigd in het Eén-programma Vandaag.

In Vandaag vertelden acteurs als Ann Swartenbroekx (Bieke), Herman Verbruggen (Marcske), Tuur De Weerdt (Maurice),Danni Heylen (Pascale) en Jacques Vermeire (DDT) dat de nieuwe afleveringen er kwamen op vraag van de kijkers. Uiteindelijk waren het Swartenbroekx, die ook scenario's schrijft voor De Kampioenen, en Verbruggen die gingen aankloppen bij Olivier Goris, de netmanager van Eén. Hij stemde toe en ook de rest van de cast ging snel overstag, klonk het in Vandaag. 'Binnen het uur had ik van iedereen een antwoord', vult Swartenbroeckx aan.

Het 22e seizoen zal acht afleveringen tellen, die momenteel worden geschreven. De opnames vinden volgend jaar plaats, zodat de reeks in januari 2021 kan worden uitgezonden. De nieuwe episodes sluiten aan op de scenario's van de films. Dat betekent dus dat Jacques Vermeire zijn rol als DDT herneemt, maar ook dat Boma (Marijn Devalck) overleden is, al sluit scenarist Swartenbroekx een miraculeuze terugkeer niet uit.

Ook al zijn het de eerste tv-afleveringen in acht jaar, rond de personages is het sinds de eerste aflevering in 1990 nooit stil geweest: de stripreeks over Vlaanderens favoriete pottenstampers bleef doorlopen en er kwamen al drie films uit. De vierde prent in de reeks, F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma, komt op 18 december 2019 in de cinema.