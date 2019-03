'Factcheckers' op Eén: dit had in vijf minuten ook gekund

Fake news is een pest. Maar fake news over fake news is minstens zo irritant als zwemmen in een mix van chloorwater en urine. Met Factcheckers beloofde de VRT ons een team van competente onderzoekers die het ontstaan en de verspreiding van moedwillig gemanipuleerde nieuwsberichten in kaart zouden brengen om ze daarna met wortel en al uit te roeien. Zo had ik het begrepen.

