Filmregisseur en presentator van De Slimste Mens Ter Wereld, Erik Van Looy, is besmet met het coronavirus. Dat heeft mediagroep SBS België maandag bekendgemaakt in een persbericht. Bart Cannaerts, anders terugkerend jurylid, zal twee afleveringen overnemen als presentator.

Door zijn besmetting moet Van Looy tot en met donderdag 18 november in quarantaine. De afleveringen van 1 en 2 december, die maandagavond gepland stonden in de studio in Vilvoorde, zullen wel doorgaan maar dus met Bart Cannaerts als presentator. Eerder moest ook al een kandidaat forfait geven, die kan wel nog later aantreden.

