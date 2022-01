Wij dachten ook dat het onmogelijk was, maar het langverwachte tweede seizoen van de HBO-reeks is nóg donkerder geworden.

Als u het eerste seizoen van Euphoria al te deprimerend vond, raden we u voor uw eigen bestwil aan om twee keer na te denken vooraleer u aan het vervolg begint. Seizoen twee van de succesvolle HBO-reeks is namelijk nóg mistroostiger. Toegegeven: we hadden het moeten zien aankomen. Bedenker en showrunner Sam Levinson en de cast probeerden ons al maanden te waarschuwen en lieten tijdens interviews voortdurend vallen dat het tweede seizoen 'donkerder', 'intenser', 'wreder', 'pijnlijker' en 'niet prettig om naar te kijken' zou worden. Alleen konden wij dat maar moeilijk geloven. Het eerste seizoen van Euphoria, dat in de zomer van 2019 werd uitgezonden, gaat over een groepje tieners dat in acht afleveringen tijd te kampen krijgt met onderwerpen als verslaving, trauma, zelfverwonding, seksueel geweld, toxische relaties, criminaliteit, pedofilie en depressie. Veel erger dan dat kon niet.

Rue (gespeeld door superster Zendaya, die voor haar rol als jongste vrouw ooit de Emmy voor beste hoofdrolspeelster in een dramareeks won) staat op het punt om samen met haar lief Jules (Hunter Schafer) weg te lopen, maar bedenkt zich op de valreep en keert alleen en met een gebroken hart terug naar huis, waar ze hervalt in haar drugsverslaving. Vervolgens toonden de twee verrassend ingetogen kerstspecials, die zo'n jaar geleden verschenen om de door covid-19 uitgerekte pauze tussen de seizoenen te overbruggen, hoe het de twee hoofdpersonages daarna verging. In Trouble Don't Last Always ontdekt u dat Rue niet meteen van plan is om terug nuchter te worden. Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob focust dan weer op Jules, die in de knoop zit met zichzelf, haar verslaafde moeder en haar complexe relatie met Rue. Het ding is: hoe donker Euphoria ook was, er was altijd nog een sprankeltje hoop. Rue was nihilistisch, maar ze leek met Jules wel haar soulmate te hebben gevonden. Maddy (Alexa Demie) zat in een toxische relatie met de gewelddadige Nate (Jacob Elordi), maar wist zich uiteindelijk van hem los te rukken en kon zich optrekken aan de onvoorwaardelijke vriendschap van haar bestie Cassie (Sydney Sweeney). En Kat (Barbie Ferreira) worstelde met haar zelfbeeld, maar bouwde uiteindelijk zelfzekerheid op en ontmoette een jongen die echt om haar gaf. In het nieuwe seizoen is het nog harder zoeken naar zulke lichtpuntjes. De vriendschap tussen Maddy en Cassie blijkt toch niet zo onvoorwaardelijk. Tussen Kat en haar lief, een van de weinige niet-problematische relaties uit Euphoria, loopt het niet zo vlot. En Rue raakt door haar verslaving steeds dieper in de problemen, terwijl haar relatie met Jules alweer op losse schroeven komt te staan door de komst van Elliot, gespeeld door singer-songwriter Dominic Fike, die al samenwerkte met Brockhampton, Justin Bieber en Halsey en nu zijn acteerdebuut maakt. Geloof ons: er komen véél momenten aan waarop u liever zou wegkijken. Euphoria wordt her en der geprezen als een rauw en eerlijk portret van Generatie Z. Dat impliceert dat het leven van tieners extremer en gevaarlijker is dan ooit te voren: in de reeks heeft iedereen seks, wordt er naar hartenlust gezopen en gesnoven en weet niemand zich zonder trauma's door de puberteit te worstelen. Alleen blijkt dat niet te kloppen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat Amerikaanse tieners net steeds minder seks hebben, minder drinken en minder drugs gebruiken. De jongeren uit Euphoria bestaan allicht ook in het echt, maar ze zijn eerder de uitzondering op de regel. Bezorgde ouders hoeven dus niet meteen te panikeren: in realiteit zijn de meeste tieners braver en verantwoordelijker dan uw eigen generatie destijds was. 'Bitch this isn't the 80s! You need to catch a dick!' zegt Jules in seizoen één wanneer ze hoort dat Kat nog maagd is. Ze moest eens weten. Door die radicale aanpak is het niet altijd duidelijk wat Euphoria precies probeert te zijn. Een edgy reeks waarin tieners zich moeten herkennen? Of een choquerende blik op de jongeren van vandaag op maat van volwassenen? De reeks gaat over tieners, wordt zowat overal omschreven als een tienerreeks en leek aanvankelijk ook op maat van Generatie Z gepromoot te worden. Maar al snel begonnen de makers te benadrukken dat Euphoria wel degelijk bedoeld is voor 'een volwassen publiek'. 'Het is belangrijk om te erkennen dat de reeks over tieners gaat, maar niet noodzakelijk voor tieners bedoeld is, wat mensen volgens mij verkeerd kunnen interpreteren', beklemtoonde Zendaya in The Guardian. 'We vinden het cruciaal dat de enige tieners die naar Euphoria kijken ouder dan achttien zijn, of met ouderlijk toezicht kijken.' Het tweede seizoen lijkt zich nog meer te richten op de volwassen kijker, maar de vraag blijft wie er daadwerkelijk naar Euphoria kijkt. De stortvloed aan fanaccounts, make-uptutorials en TikTok-filmpjes doet alleszins vermoeden dat ook tieners hun weg naar de reeks vinden. Euphoria is niet de enige duistere tienerreeks. In het schijnbaar vredige stadje uit de Netflix-reeks Riverdale moeten middelbare scholieren het opnemen tegen de georganiseerde misdaad, vallen ze ten prooi aan gevaarlijke bendes, seriemoordenaars en psychotische sekteleiders en wordt om de haverklap iemand vermoord. 13 Reasons Why draaide om de zelfdoding van een tienermeisje. The End of the F***ing World lijkt op het eerste gezicht een typisch boy meets girl-verhaal, alleen wil de boy de girl vermoorden. En toch lijkt Euphoria zelfs in dat lijstje extreem donker. Misschien omdat het dan wel niet realistisch is, maar in vergelijking met het compleet van de pot gerukte Riverdale wel pijnlijk echt vóélt. Wanneer Rue tijdens een uitbarsting haar moeder en kleine zus uitscheldt, breekt uw hart in duizend stukjes. Wanneer Kat zich schuldig voelt omdat haar relatie toch niet helemaal is hoe ze zich had ingebeeld, denkt u met weemoed terug aan uw eigen eerste lief. Wanneer Nates toxische mannelijkheid een overblijfsel van een problematische vader blijkt te zijn, lijkt zijn extreem gedrag plots een pak minder ongeloofwaardig. Alles opgeteld is Euphoria dan wel een schokkende, esthetisch in beeld gebrachte uitvergroting, maar de hartverscheurende twijfels en overweldigende gevoelens die de reeks oproept zijn wél authentiek voor wie ooit een verwarde zeventienjarige was. Of dat nu in de jaren tachtig of in 2021 was.