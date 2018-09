De serie won niet alleen de prijs voor beste komedieserie, maar hoofdrolspeelster Rachel Brosnahan won ook de Emmy voor beste actrice. Amy Sherman-Palladino, die de serie bedacht, mocht twee Emmy's in ontvangst nemen voor beste script en beste regie.

Fantasy-serie 'Game of thrones' werd voor de derde keer bekroond tot beste dramaserie. Acteur Peter Dinklage, die de dwerg Tyrion Lannister speelt in de serie, won de prijs voor beste bijrol in een dramaserie.