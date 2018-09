Emmy Awards: 'Mrs. Maisel' en 'Game of Thrones' beste series, ook een Belgisch succes

De serie won niet alleen de prijs voor beste komedieserie, maar hoofdrolspeelster Rachel Brosnahan won ook de Emmy voor beste actrice. Amy Sherman-Palladino, die de serie bedacht, mocht twee Emmy's in ontvangst nemen voor beste script en beste regie.

Fantasy-serie 'Game of thrones' werd voor de derde keer bekroond tot beste dramaserie. Acteur Peter Dinklage, die de dwerg Tyrion Lannister speelt in de serie, won de prijs voor beste bijrol in een dramaserie.

Bij de miniseries waren er in totaal zeven prijzen voor The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story over de moord op de Italiaanse modeontwerper van elf jaar geleden. Andere Emmy's gingen onder andere naar toneelactrice Claire Foy als koningin Elizabeth in The Crown, RuPaul's Drag Race als beste talentenjacht en Last Week Tonight With John Oliver als beste talkshow. Zoals gewoonlijk was het entertainmentprogramma Saturday Night Live andermaal de grote slokop in zijn categorie met acht prijzen.

De met spanning verwachte strijd tussen streamingdiensten en reguliere tv-zenders eindigde op een gelijkspel: zowel Netflix als het Amerikaanse kabelkanaal HBO haalde 23 Emmy's binnen. Het traditionele kanaal NBC sleepte 16 prijzen in de wacht. Een van de grootste verliezers van de avond was het dystopische drama The Handmaid's Tale, dat slechts drie prijzen kreeg op twintig nominaties.

Jakob Verbruggen scoort

Ook België was - een beetje - aan het feest op de Emmy Awards. The Alienist, de serie met Jakob Verbruggen in de regisseursstoel, won de prijs voor Beste Visuele Effecten. Eerder was Verbruggen de regisseur van het eerste seizoen van The Fall en draaide hij enkele afleveringen van House of Cards.