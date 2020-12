Ook dit jaar in het reclameblok rond De slimste mens: de bizarre commercial voor inbouwhaarden waarin twee naakte bejaarden elkaar innig kussen. Arne Dacquin, medebedenker en CEO van reclamebureau D'M&S, over de spot waarvan we ons al tien jaar afvragen wie hem heeft goedgekeurd.

Om de een of andere reden dacht ik altijd dat Jeroom de reclame bedacht had.

Arne Dacquin:(lacht) Nee, die heeft er niets mee te maken. En we hebben ons ook niet laten inspireren door zijn cartoons. Maar voor alle duidelijkheid: er zit wel degelijk bewust humor in die campagne.

De originele advertentie gaat al mee sinds 2007. M-Design kwam toen bij ons aankloppen, op zoek naar een campagne die zou opvallen. Dat is in die sector niet zo eenvoudig. Ik weet niet of je ooit al eens op zoek bent gegaan naar een inbouwhaard, maar die dingen lijken nogal op elkaar. Je móét wel verrassend uit de hoek komen om eruit te springen. En dus hebben we dat concept uitgewerkt. Lang hebben ze bij M-Design niet getwijfeld. Ze vonden het meteen een goed idee.

Een concept rond naakte, muilende bejaarden?

Dacquin: Veel mensen kopen een kachel om het thuis wat gezelliger te maken. Gezelligheid leidt soms tot passie. Vandaar ook de slogan 'bring back the fire into your life'. Het is een misverstand dat passie enkel voor jonge mensen is weggelegd. Bovendien valt een ouder koppel simpelweg meer op, en maakt het de reclame minder erotisch.

Wie is dat koppel eigenlijk?

Dacquin: Laten we zeggen dat het niet makkelijk was om een bereidwillig stel te vinden. Dit resultaat bereiken met Photoshop was toen nog minder evident, dus ze moesten ook écht uit de kleren gaan. Het castingbedrijf waarmee we normaal gezien samenwerken vond maar niemand die dat wilde doen. Uiteindelijk heeft de baas van M-Design dan maar familie van hem opgetrommeld. Die mensen wisten heel goed wat hun te wachten stond. We hebben ze vooraf zelfs een kleurenschets van de reclame laten zien.

De reclame gaat intussen dertien jaar mee. Hoe kijk je er nu op terug?

Dacquin: We pakken er niet mee uit, maar ik vind het nog steeds een leuk concept. Intussen zitten de rechten bij M-Design en doen ze er hun eigen ding mee. Met dat filmpje in De slimste mens ter wereld hebben wij bijvoorbeeld niks te maken. Maar het is fijn om te zien dat de reclame nog steeds haar werk doet. Dat koppel maakt inmiddels deel uit van hun merkidentiteit.

Ik moet zeggen: bij haardvuren moet ik tegenwoordig spontaan aan kussende bejaarden denken.

Dacquin: Voilà.

