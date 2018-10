Eén werkt aan fictiereeks over stroomtekort en gezondheidsquiz met Philippe Geubels

Zender Eén kondigde maandag twee nieuwe programma's aan. Een daarvan is Black-out, een fictiereeks waarin België volledig zonder stroom komt te zitten.

Het idee voor de reeks kwam er toen Doel in augustus 2014 werd gesaboteerd, vertelt Philippe De Schepper, een van de makers van de reeks, aan VRTNWS: 'Het is een zaak die mij meteen fascineerde, vooral omdat men beweerde dat het plotse uitvallen van een kerncentrale tijdens de winter, een black-out als gevolg zou hebben.'

Tegelijk met de stroomuitval wordt in de reeks de dochter van de premier - een rol voor Sara De Roo - ontvoerd. De dienst van antiterrorisme - onder leiding van het personage van Geert Van Rampelberg - gaat op zoek naar de ontvoerders. Verder vertolken onder anderen Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Tom Van Bauwel, Nora Gharib, Michael Pas, Ikram Alouad, Violette Braeckman, Mathijs F Scheepers, Louis Talpe, Mathieu Sys, Jelle De Beule en Anna de Ceulaer rollen in de reeks.

Gezondheidsvragen

Ook Philippe Geubels heeft nieuwe plannen voor Eén. Na het succes van Taboe gaat de comedian, die ook aan zijn eigen fictiereeks Geub werkt, een panelshow rond gezondheid presenteren.

In Is er een dokter in de zaal? gaat Geubels in het gezelschap van vier bekend panelleden op zoek naar antwoorden op gezondheidsvragen. 'Iedereen is bezig met gezondheid, maar we hebben er ook allemaal ons eigen idee over. Dat leek me een heel interessant vertrekpunt voor een quiz. Wie weet wat leer ik nog bij?' zegt Geubels in een persbericht.

Het programma wordt een coproductie met de Nederlandse zender RTL. Geubels zal dus ook een Nederlandse versie van de quiz maken, in hetzelfde decor, maar met andere panelleden.