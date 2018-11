'Een vrouwenreeks? En dan?': onze tv-recensent over Netflix-serie 'Wanderlust'

Omdat een mens al eens nood heeft aan ontspanning en rust, keken we de voorbije weken naar Wanderlust. Zelden leidde een serie tot een grotere genderkloof in mijn huishouden. Niet omdat ze de grenzen aftast van buitenechtelijke seks met wederzijdse toestemming, wel omdat het volwassen of bijna volwassen mannelijke deel van mijn gezin zich na een aflevering slechts lauw tot onderkoeld enthousiast toonde. Terwijl ik het had over de schoonheid van het zoekende, tastende, twijfelende en aarzelende van de reeks, persten zij collectief de lippen op elkaar en beperkten hun commentaar...