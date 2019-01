Eén stuurt Van Gils op vakantie en mikt met 'Dertigers' op een half zo oude generatie

Als het over beleving en online kijken gaat, dan wordt de meest stoutmoedige stap dit voorjaar door Eén gezet. De grote lijnen zijn bekend: de familiezender gaat tussen nu en eind februari zijn vaste laatavondtalkshow opzijschuiven ten voordele van Dertigers, een dagelijkse fictiereeks die vanaf 7 januari meteen integraal op VRTNu te zien zal zijn. Voor de details zorgt acteur Tom Dingenen, die in de reeks de vlotte jongen Bart speelt.

Tom Dingenen: De programmering in het slot van Van Gils en het onlineverhaal zijn beslissingen van de zender. Het vernieuwende is voor mij vooral de reeks zelf: ik denk niet dat we in dit genre al iets op televisie hebben gezien. Ik vind het heel verfrissend.

Centraal in Dertigers, dat gemaakt is door het team achter de populaire jongerenreeks D5R, staan zes vrienden die worstelen met wat we typische dertigersissues zullen noemen. Zijn die ook herkenbaar voor de dertiger Tom Dingenen?

Dingenen: Absoluut. Er is niet één specifiek personage in wie ik me herken, maar de situaties zijn mijn generatie op het lijf geschreven. Een van de vrienden in de reeks verwacht met haar man een eerste kindje, een ander personage is gescheiden en deelt met zijn ex het hoederecht over hun zoontje, bij nog een ander zit er al wat sleet op het huwelijk... De band van de zes vrienden is oud en sterk, maar ze zijn heel uiteenlopend geëvolueerd.

Jouw personage is niet meteen een sympathiek mens, hè?

Dingenen: (lacht) Ik ben al blij dat je nog met mij wilt bellen.

Laten we hopen dat de Eén-kijker realiteit en fictie uit elkaar weet te houden, want de kans is groot dat je binnenkort op straat herkend wordt.

Dingenen: Daar heb ik nog niet echt aan gedacht, eigenlijk. We leven niet in Hollywood maar in België, ik heb de indruk dat de mensen daar nogal nuchter in zijn. Ik hoop vooral dat ze massaal gaan kijken. Wij kunnen zo enthousiast zijn als we willen, het zijn de kijkers die mee moeten willen in het verhaal.

Ook verfrissend is dat de reeks de vertrouwde acteursgezichten allemaal links laat liggen. Dertigers zou voor de hele cast weleens de doorbraak kunnen betekenen, maar jij acteerde al toen je nog niet eens een twintiger was, niet?

Dingenen: Ik ben er vroeg aan begonnen, ja. Op mijn vijftiende zat ik al in de VTM-serie Ons geluk. Daarna heb ik in verschillende Vlaamse reeksen meegespeeld, van Aspe over Zie mij graag tot De infiltrant. Later dit jaar ben ik op Eén ook te zien in de politieke thriller Black-out. Maar dat zijn gastrollen, terwijl Dertigers... Dit is nieuw voor mij, en heel erg spannend.