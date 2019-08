Danira Boukhriss Terkessidis, Sven De Leijer en Philippe Geubels, het zijn maar enkele van de pilaren waarop Eén haar herfstprogrammatie bouwt. Aan de vooravond wijzigt - uiteraard - geen jota, enkele Vlaamse reeksen krijgen een tweede leven.

Maandag stelde Canvas nog zijn najaarsprogramma's voor, een dag later is het aan grote broer Eén om zijn plannen uit te doeken te doen. Een paar daarvan waren al eerder bekendgeraakt, bijvoorbeeld de nieuwe laatavondtalkshow met Danira Boukhriss Terkessidis en Donderen in Keulen, de nieuwe zondagavondquiz van Sven De Leijer. Daarmee heeft Woestijnvis voor het eerst in tijden nog eens de belangrijkste tv-avond van de week in handen op Eén, voor zover dat predikaat in Netflix-tijden nog iets betekent. Na De Leijers quiz, waarin BV's en onbekende kandidaten samen spelen, is er de fictiereeks Grenslanders, met onder anderen Koen De Bouw. Later dit najaar volgt Tom Waes met een groep Vlamingen de elitetraining van de Special Forces en is er De Twaalf, de assisenreeks die eerder al in de prijzen viel op Canneséries.

De dagen van de werkweek worden ook dit najaar op gang getrokken door Dagelijkse kost, Blokken, Het journaal, Iedereen beroemd en Thuis. Een formule die jaar na jaar verlengd wordt wegens groot succes, al kregen de eerste twee programma's wel een visuele opfrisbeurt met nieuwe decors.

Op maandag is er Circle of Life, de nieuwe reeks van Lieven Blancquaert over menselijke rituelen bij grote gebeurtenissen, en een nieuwe reeks Spoed 24/7. Op dinsdag zoekt Siska Schoeters naar antwoorden op moeilijke gespreksonderwerpen in Durf te vragen, gevolgd door herhalingen van Vlaamse fictie.

Ook Geub, de fictiereeks van Philippe Geubels op woensdag, is in feite een herhaling, zij het enkel voor wie toegang heeft tot Play en Play More, waar de reeks in première ging. Na Geub is er een nieuw seizoen van Het gezin, waarin Vlamingen onbemande camera's toelaten in hun leven.

Eén-veteraan Bart Peeters en Nora Gharib, bekend van haar rol in Patser, pakken donderdag uit met Merci voor de muziek. In dat programma heet muziek 'een soort verbindend tovermiddel te zijn', aldus Peeters. Het duo wil mensen met andere woorden muzikaal troosten en verrassen. Daarna is er ruimte voor een humorreeks die herhaald wordt. Vrijdag is al enkel jaren een Britse dag op Eén en dat blijft zo. Ook aan de zaterdagavond verandert er niks en dus blijft F.C. De Kampioenen op post.

Samen met de nieuwe programma's stelde Eén ook een nieuw logo voor. Het vorige, het woord één in witte schrijfletters op een effen achtergrond, wordt vervangen door een gestileerd, roze cijfer 1 op een donkerpaarse zeshoek.