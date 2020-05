'De VRT wil álle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden. Dus zeker ook de jongeren', reageren Annemie Gulickx en Katrien Van der Slycken, nethoofd MNM en hoofd Jong bij VRT NWS, op de kritiek dat de openbare omroep te weinig jongeren bereikt.

'Verveeld, bang en gestrest', dat was de stevige binnenkomer boven het artikel over een grootschalige enquête bij Vlaamse jongeren. Het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie bevroegen zo'n 17.000 kinderen (8 tot 11 jaar) en 27.000 jongeren (12 tot 17 jaar). Uit de resultaten blijkt dat de coronarichtlijnen een grote impact hebben op de emoties en het welzijn van kinderen en jongeren. Bovendien blijkt dat de coronamaatregelen duidelijk zijn voor de meeste kinderen, maar veel minder voor jongeren. In De Morgen van dinsdag 27 juni verwees de coördinator van de Kinderrechtencoalitie met een boutade naar het media-aanbod: er zou een gat gapen tussen Karrewiet en De afspraak. De kinderrechtencommissaris hernam die boutade tijdens het live online debat dat VRT NWS gisteren bracht en dat je kan herbekijken op vrtnws.be.

Met de Jongredactie van VRT NWS en met jongerennet MNM willen we daar graag een nuance aan toevoegen. Want ja, het is niet vanzelfsprekend om jongeren te bereiken. Maar het kan wel.

Vroeger zaten de mediagebruikers allemaal samen voor televisie, vandaag is dat veel meer versnipperd. Wij gaan daar waar ons publiek gaat. Daarom zetten we met VRT NWS en MNM sterk in op sociale media om jongeren te bereiken, met bovendien heel wat extra initiatieven tijdens de coronacrisis.

Nieuws voor, maar vooral samen met jongeren

Om kinderen en jongeren nog beter te bereiken met een aangepast nieuwsaanbod richtte VRT NWS in 2018 de themacel Jong op. Die groep journalisten maakt het jeugdjournaal Karrewiet voor Ketnet en sinds 2019 ook nws.nws.nws. Nws.nws.nws maakt zeven dagen op zeven nieuws op maat voor jongeren, op het medium dat hen nu het meeste aanspreekt: Instagram. De nws.nws.nws-redactie groeide ondertussen uit tot een ploeg van vijf startende journalisten, die nog met één been in de leefwereld van de jongeren staan.

Daarbij staat de stem van de tieners zelf centraal. We vragen hun mening en vertellen hun verhaal. Sinds de start van de coronacrisis hebben we op die manier duizenden vragen van tieners beantwoord, die binnenkomen als privé-berichten of als reactie op één van de posts, die trouwens druk worden gedeeld. Een voorbeeld: de nws.nws.nws-post 'Jullie mogen op kamp' bereikte 75.000 tieners, is meer dan 13.000 keer geliket en 5811 keer doorgestuurd. 433 tieners hebben erop gereageerd en nog eens 300 tieners stuurden ons een privé-bericht met een extra vraag. Vorige week had de nws.nws.nws-feed in totaal 1.315.153 weergaven. Het eigenlijke bereik bij jongeren is zelfs nog groter, want drie keer per dag post nws.nws.nws ook op de instagrampagina van MNM.

Mediabedrijven overal ter wereld worstelen met die ene lastig te bereiken doelgroep: jongeren.

Een aanbod voor jongeren uitbouwen kost tijd, maar die doelgroep bereiken kan dus wel degelijk. Dat bewijst ook jongerenzender MNM, die dagelijks ruim 184.000 jongeren bereikt tussen 12 en 24 jaar.

Jongeren aan het woord over de impact van corona

Ook in dit coronajaar steekt MNM met Marathonradio studerende jongeren een hart onder de riem. Marathonradio is er voor alle studenten in Vlaanderen, met tips en tricks voor zowel de blokkende studenten als voor de scholieren die door de coronacrisis vrijgesteld zijn van examens. Want veel jongeren kunnen na weken quarantaine wel een opsteker of een luisterend oor én ontspanning gebruiken. Die laatste weken voor de zomervakantie worden sowieso een uitdaging: of je nu examens hebt of niet. Vorig jaar kreeg MNM tijdens Marathonradio meer dan 30.000 berichten van luisteraars in de MNM-app, op twintig dagen tijd. We verwachten dit jaar minstens evenveel conversaties met ons jongerenpubliek en gaan dit jaar nog meer op zoek naar het gesprek met die jongeren, om te voelen wat hen bezighoudt. Een nieuw aangeduide conversation manager volgt hun berichten nog meer op.

Tijdens de paasvakantie ging seksuologe en psychologe Lotte Vanwezemael live op het Instagramkanaal van MNM om met onze luisteraars in gesprek te gaan en hen simpelweg te vragen: 'hoewist'? MNM hield ook twee online bevragingen om na te gaan hoe jongeren de coronacrisis beleven. Daaruit bleek dat jongeren een hoge druk ervaren vanuit de school, om hun taken af te krijgen. Bovendien gaf maar liefst de helft van de ondervraagde jongeren aan schrik te hebben voor de toekomst en zich zorgen te maken over hun vrienden. Zij zagen ook positieve zaken zoals meer tijd voor zichzelf en voor hun gezin, meer rust en ruimte om na te denken, en minder verkeersdrukte.

Die bevindingen zijn gebaseerd op cijfers, maar ook op reacties van jongeren en op wat zij ons vertellen. Want we willen met MNM, net zoals met nws.nws.nws, niet alleen zicht op de statistieken, maar ook op hoe het écht gaat met jongeren: wat er in hun hoofd speelt, waar ze mee bezig zijn.

Jongeren bereiken moet kunnen

Mediabedrijven overal ter wereld worstelen met die ene lastig te bereiken doelgroep: jongeren. Jongeren zijn geen traditionele mediaconsumenten en hebben nood aan een aanbod op maat. Tieners consumeren hun nieuws hoofdzakelijk op social media en willen ook zelf gehoord worden, een eigen stem krijgen in het debat.

Daarom zet de Vlaamse openbare omroep met haar jongerenaanbod in op Instagram en op radioprogramma's als Generation M: platformen waar jongeren constructief in interactie kunnen gaan over nieuws en maatschappelijke onderwerpen, waar ze zich veilig voelen en waar de interactie wordt gemodereerd. Vele jongeren pikken in deze onzekere coronaperiode gretig in op ons aanbod. Daarom zijn we blij met de enquête en nemen we de resultaten daarvan ernstig. Ze motiveren ons om onze missie waar te maken. De VRT wil álle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden. Dus zeker ook onze jongeren.

