VRT stelt vandaag zijn voorjaarsprogrammatie voor. Er werd gekozen voor sterke verhalen, nieuwe fictie en documentaires rond onder meer de aanslagen op de luchthaven van Zaventem. Het maken van de programma's verloopt door corona wel wat trager.

Op Eén lanceert de openbare omroep een aantal nieuwe programma's. De wonderjaren bijvoorbeeld, met Siska Schoeters en Dieter Coppens, focust op opvoedingsvraagstukken via experimenten met baby's of pubers. Achteraf geven experts hun zegje. Of #weetikveel, de televisieversie van het radioprogramma met Kobe Ilsen, waar een ogenschijnlijk banaal onderwerp zoals het viaduct van Vilvoorde uitgebreid wordt belicht, met verrassende weetjes als gevolg.

In het nieuwe De Kemping start muzikant Tijs Vanneste (Jef Van Echelpoel) met kwetsbare jongeren een camping uit het niets op, in volle coronazomer. In Zorgen voor mama praat Kristel Verbeke (ex-K3) met zes moeders in armoede.

Ook de terreuraanslagen van vijf jaar geleden in ons land krijgen dit voorjaar bijzondere aandacht, met de documentaire Salah, die het levensverhaal vertelt van Salah Abdeslam. Maker is Eric Goens, die in het verleden al enkele maanden doorbracht in Molenbeek en er de nodige contacten legde voor deze docu. Fotografe Lieve Blancquaert brengt op haar beurt het verhaal van verschillende slachtoffers van de aanslagen, met En toen was het stil.

Docu's

Eén brengt ook een driedelige docu over N-VA-voorzitter Bart De Wever, die hiervoor een jaar lang werd gevolgd. En dat tijdens een - door de coronapandemie en de regeringsvorming - bewogen jaar. Netmanager Olivier Goris begreep dinsdag de heisa niet die over deze docu is ontstaan. 'Ook andere politici kwamen al uitgebreid aan bod in onze programma's, zoals in Het Huis. Dit wordt ook geen reclamespot voor De Wever. Het belangrijkste is dat de balans in zijn geheel klopt', zei hij.

Op Canvas komt er dan weer een driedelige docu rond Arno Hintjes: Charlatan, gemaakt door zijn goede vriend Dominique Deruddere. Ook Johan Anthierens wordt twintig jaar na zijn dood met Niemands meester, niemands knecht in herinnering gebracht door oude bekenden.

Met Revolutie in Indonesië belicht auteur David Van Reybrouck de dekolonisatie van het land, terwijl FC United zich in drie afleveringen buigt over racisme in het voetbal. Onder meer Rode Duivels Romelu Lukaku en Yannick Carrasco worden aan het woord gelaten.

Fictie

De VRT brengt ook nieuwe fictie met de reeks Albatros die eerder al op Telenet te zien was en tien mensen op dieetkamp volgt. Dominique Van Malder speelt één van de rollen, terwijl hij met Joris Hessels in maart ook enkele nieuwe afleveringen van Radio Gaga mag maken, specifiek gericht aan de zorgsector.

Op zondagavond keert vanaf eind januari Beau Séjour terug, met een nieuwe setting en nieuwe acteurs, zoals Gene Bervoets en Lize Feryn. Ook het populaire Dertigers keert terug en nu al is zeker dat er nog een vierde seizoen zal volgen.

Op Canvas pakt de openbare omroep ook uit met de vierde reeks - in primeur voor Vlaanderen - van Fargo. De drie eerste reeksen zullen integraal op vrt.nu beschikbaar zijn.

Dat online platform deed het de voorbije maanden trouwens bijzonder goed, zeker bij jongeren, zo maakte Goris dinsdag bekend. 'Voor het eerst keken de 15-24-jarigen meer naar vrt.nu (weekbereik van 62 percent, nvdr.), dan naar onze programa's op televisie (60 percent)', zei hij. Toch gelooft de netmanager niet dat het digitale platform het lineaire televisiekijken op termijn zal wegduwen. Want ook dat laatste deed het de jongste maanden goed, klonk het. Goris wijst er ook op dat vrt.nu voor het grootste deel dezelfde content bevat als Eén en Canvas. (Belga)

