In het voorjaar van 2022 brengen Eén, Canvas en VRT NU een mix van Vlaamse programma's en internationale content. Eén brengt mensen samen rond 'verrassende en meeslepende verhalen voor een breed publiek'. Canvas kiest voor verdieping en zet belangrijke maatschappelijke thema's op de kaart. Dat is vandaag gebleken bij de voorstelling van de voorjaarsprogrammatie van de VRT.

Eén wil uitpakken met een mix van 'ontspannende, meeslepende, ontroerende en humoristische verhalen'. Net na de kerstvakantie start het vierde en laatste seizoen van Dertigers. Er is een nieuw seizoen van De Kemping met Tijs Vanneste en Dieter Coppens opent samen met acht collega's met jongdementie Restaurant Misverstand.

Op zondagavond programmeert het eerste net van de openbare omroep Vlaamse fictie, met onder meer de psychologische thrillerreeks Twee zomers met onder andere Koen De Bouw en Ruth Becquart. In het nieuwe Reizen Waes: wereldsteden trekt Tom Waes naar enkele van de boeiendste en belangrijkste steden ter wereld, zoals Caïro en Los Angeles.

Canvas wil ook in het voorjaar 'een baken' zijn voor al wie op zoek is naar inspirerende verhalen over onderwerpen die ertoe doen. De zender programmeert onder meer Sekswerkers (met Gilles Decoster), Taxi Joris (met Joris Hessels), Bariloche (over gevluchte Vlaamse collaborateurs), De kinderen van Save (over de behandeling van Belgische metissenkinderen) en De schandvlek van de eeuw (over chemische wapens in Syrië).

VRT NU, het online videoplatform van de openbare omroep, maakt zich sterk dat het alle verhalen verzamelt. Naast het aanbod van Eén en Canvas vinden kijkers er ook 'exclusieve webonly's', zoals de gloednieuwe absurde comedy Match, het innovatieve Generation M: The story of my life en internationale reeksen als Sort of en Nudes. Doorheen het voorjaar van 2022 zal VRT NU ook uitgroeien tot een volwaardige bestemming voor alle audio van de openbare omroep.

