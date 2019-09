4 star star star star star

Onze tv-recensente was aangenaam verrast door het nieuwe VRT-programma 'Durf te vragen': 'In Siska Schoeters hebben ze de perfect in vrolijkheid gemarineerde flapuit gevonden die ongekunsteld de anders dan 'normale' mens bevraagt en een ongeneneerd nieuwsgierige blik in hun wereld werpt.'

Dwergen: je hebt ze in sprookjes en je hebt ze in de echte wereld, waar er dan weer veel sprookjes over hen de ronde doen. Over hun geslachtsdeel en of dat in verhouding is met de rest van hun lichaam. Over hun grootte en gewicht. Over hun nakomelingen. Het zijn zo van die zaken die je wel zou willen weten, maar enkel iets over leert als een persoon met dwerggroei er zelf over begint. Wat in het geval van het geslachtsdeel om begrijpelijke redenen zelden gebeurt. En dus blijft het voer voor speculatie en wilde verhalen.

