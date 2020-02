Drie maanden na de lancering is Apple TV+ nog steeds de streamingzender met de kleinste catalogus, maar ook met het laagste abonnementsgeld (4,99 euro). Deze drie kunt u voor dat geld niet laten liggen.

Dickinson

De negentiende-eeuwse dichteres verklaard voor millennials, met modern taalgebruik en Wiz Khalifa als Pietje de Dood.

Amazing Stories

Op 6 maart lost Apple TV+ de reboot van Steven Spielbergs Amazing Stories, met de baard zelf als executive producer. Zowat alles eromheen is tot op heden nog top secret. We houden u op de hoogte!

Servant

Een koppel vervangt zijn in de wieg gestorven kind door een robot en huurt een enge babysitter in. Koppel die premisse aan M. Night Shyamalan en haal alvast de chips.

