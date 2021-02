CAZ 2 wordt vanaf 1 maart VTM GOLD, een zender voor nostalgisch entertainment. Dat heeft de mediagroep woensdag aangekondigd.

Nadat DPG Media vorig jaar Q2, Vitaya en CAZ had omgedoopt tot VTM 2, VTM 3 en VTM 4, bleef lang onduidelijk wat met CAZ 2 zou gebeuren. Die zender bestaat nog maar sinds maart vorig jaar. Er zijn voornamelijk Vlaamse en internationale tv-reeksen op te zien. CAZ 2 wordt nu dus VTM GOLD en zal elke dag 'golden oldies' uit de VTM-geschiedenis op het scherm brengen. Het gaat bijvoorbeeld over fictiereeksen als Ons Geluk en Diamant, maar ook sitcoms zoals Bompa en Nonkel Jef en entertainmentprogramma's van vroeger zoals Het Mooiste Moment en De Planckaerts. Ook heruitzendingen van de Super 50, het hitparadeprogramma van VTM in de jaren negentig, krijgen een plaats. Volgens Dirk Lodewyckx, directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media, bestaat er een 'honger naar nostalgisch entertainment'. Maar DPG Media mikt niet enkel op oudere kijkers, luidt het. 'We merken op VTM GO (het streamingplatform van DPG Media, red.) dat ook jonge kijkers interesse hebben in deze programma's.' (Belga)