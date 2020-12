2020 luidde onherroepelijk de toekomst van televisie in: streaming. De beste 10 series die HBO, Netflix en consorten u dit jaar te bieden hadden.

1. My Brilliant Friend: The Story of a New Name

(HBO-Rai/Canvas)

In de adaptatie van Elena Ferrantes romancyclus wordt de ontwikkeling van de vriendinnen Lila en Lenù geprojecteerd op de evolutie van Italië na WO II. Dat levert emotioneel uitputtende tv op, maar wel van een visuele en thematische rijkdom die je zelden ziet.

2. The Plot Against America

(HBO/Streamz)

Nog een geslaagde literatuurverfilming. Grootmeester David Simon adapteert Philip Roth in deze alternative history die dubbelt als waarschuwing voor vandaag. Wat als de dijk breekt en de fascisten in de USA - of elders - echt aan de macht komen?

3. I May Destroy You

(HBO-BBC One/Streamz)

Vrouwen aan de top dit jaar. I May Destroy You is een met humor gelardeerd drama over verkrachting en traumaverwerking, waarin Michaela Coel eigentijds en eigenwijs haar eigen ervaringen verwerkte.

4. Betty

(HBO/Streamz)

Chrystal Moselle breidde haar eigen film Skate Kitchen uit tot een reeks die authenticiteit te koop heeft en de vrouwelijke kant belicht van een subcultuur waarvan u dacht dat ze door en door mannelijk was.

5. Bojack Horseman - seizoen 6

(Netflix)

Het laatste seizoen van de geprezen animatiereeks brengt uw favoriete paard tot in de gevangenis en eindigt met een tot op het bot ontroerende finale op een trouwfeest. Dat noemt men: afscheid nemen met een knol.

6. The Queen's Gambit

(Netflix)

Met deze door een magnetische Anya Taylor-Joy gedragen coming of age stelt Netflix onze door Hollywood geconditioneerde blik op genieën bij. Goeie zet van Netflix, dat de hele wereld dit jaar aan het schaken kreeg.

7. The Midnight Gospel

(Netflix)

Het liefdeskind van Pendleton Ward (Adventure Time) en komiek Duncan Trussell is een tot animatiereeks verwerkte podcast die politiek, filosofie en spiritualiteit aan wonderlijke psychedelische beelden koppelt.

8. I Am Not Okay with This

(Netflix)

De makers van The End of the F***ing World leveren opnieuw een fraai gestileerde reeks over getroebleerde tieners, met bovennatuurlijke inslag en een frisse kijk op de highschoolkomedie.

9. Upright

(Fox Showcase/Streamz)

Twee beschadigde zielen proberen een rechtopstaande piano ongeschonden door de outback te loodsen in een bescheiden Australisch juweel met gelijke doses comedy en tragiek. En quatre-mains spelende hell's angels.

10. Ratched

(Netflix)

Deze middelvinger naar Milos Formans vrouwonvriendelijke One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) is niet alleen bijzonder laat, maar ook bijzonder stijlvol, komisch en camp.

