Dit zijn de 10 beste series van 2018 volgens Knack Focus

1 Atlanta: Robbin' Season (Fox / Play More)

Grimmiger dan seizoen één, maar even grappig, scherp en satirisch. Alleskunner en superster Donald Glover bevestigde dit jaar zijn enorme talent en zit op koers om ooit president van de Verenigde Staten te worden. Onze gok: 2041.





2 Sharp Objects (HBO / Play More)

Topreeksen maak je met een topteam. Bijvoorbeeld: met Jean-Marc Vallée (Big Little Lies) achter en Amy Adams voor de camera, en rijzende ster Gillian Flynn (Gone Girl) aan de schrijftafel. Vreemdste misdaadreeks sinds True Detective.





3 Succession (HBO / Play More)

Niet alles wat HBO dit jaar aanraakte, veranderde in goud, maar Succession kwam toch aardig in de buurt. De reeks over mediamagnaat Brian Cox en zijn dysfunctionele familie was veel meer dan een Dallas voor deze generatie.

Lees hier de volledige recensie.





4 Maniac (Netflix)

Dit najaar, toen niemand het nog verwachtte, ging Netflix ineens kwaliteit produceren. Emma Stone en Jonah Hill zijn uitstekend, maar worden van het scherm gespeeld door een supercomputer met liefdesverdriet.

Lees hier de volledige recensie.





5 BoJack Horseman (Netflix)

Wij noemen man en paard. Nooit was deze animatiereeks beter, meedogenlozer en actueler dan in dit vijfde seizoen. Vraag maar aan Harvey Weinstein.





6 The Deuce (HBO / Play More)

Vrouwen aan de macht in seizoen 2 van dit bejubelde porno-epos, waarin grootmeester David Simon en George Pelecanos zes jaar vooruit in de tijd wippen.

Lees hier de volledige recensie.





7 The End of the F***ing World (Netflix)

Werd in januari van dit jaar de beste Netflix-serie aller tijden genoemd. Blijkt in december gewoon de zevende beste reeks van dit jaar te zijn - en de derde beste op Netflix.

Lees hier de aflevering van onze eindejaarsreeks 2018: Revisited over The End of the F***ing World.





8 The Kominsky Method (Netflix)

Er waren eens drie oude mannen in Hollywood. Chuck Lorre (The Big Bang Theory) confronteerde grumpy old klasbakken Michael Douglas en Alan Arkin met hun sterfelijkheid.

Lees hier de volledige recensie.

9 Counterpart (Starz / Play More)

Deze metafysische spionagereeks wint de prijs voor beste dubbelrol (J.K. Simmons) en beste allegorie (Koude Oorlog).

Lees hier de volledige recensie.





10 Barry (HBO / Play More)

Wat doet een huurmoordenaar die acteur wil worden? Les volgen bij The Fonz, natuurlijk! De zwarte komedie Barry was een heerlijke bisronde voor Henry Winkler (73).