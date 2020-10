Telenet sloot eerder dit jaar een deal met Blackpills, het productiehuis dat short-formfictie maakt in de hoop millennials televisie te laten kijken. Vijf vragen voor u beantwoord.

Deze week voegt Streamz de reeks Junior en het tweede seizoen van Pillow Talk toe aan zijn catalogus. Het eerste is een coming-of-agedrama met een feministische insteek van indieregisseuse Zoe Cassavetes, het tweede een soort indieversie van American Pie, met grappen over lijken met erecte penissen, een dosis vreemde spiritualiteit, een stripper die tijdens een begrafenis uit een doodskist komt gekropen en heel veel aangebrande seksmoppen. De twee reeksen, beide uit 2017, liggen inhoudelijk vrij ver uit elkaar, maar zijn allebei gemaakt door Blackpills, een internationale producent en distributeur waarmee Telenet begin dit jaar een deal sloot. Blackpills is een van oorsprong Frans productiehuis dat drie jaar geleden werd gesticht door Daniel Marhely (oprichter van Deezer) en Patrick Holzman (oprichter van AlloCiné en voormalig topman bij Canal+). Het produceert en distribueert short-formfictie, reeksen waarvan de afleveringen meestal afklokken onder de vijftien minuten en die je vaak in een uur tijd helemaal uit kunt bingen. Daarmee richt het zich in de eerste plaats op millennials, die steeds meer videocontent consumeren via hun smartphone. Inhoudelijk wil Blackpills een edgy kruising tussen HBO en Snapchat worden, met shows over seks, daten, drugs en geweld. Intussen heeft het een vijftigtal reeksen op zijn palmares staan, heeft het kantoren in Parijs, Los Angeles en Tel Aviv en ruilde het zijn eigen streamingapp in voor samenwerkingen met merken als Vice en Netflix om zijn producties te verspreiden. Blackpills stelt bij ons voorlopig weinig voor, maar met de samenwerking hoopt Telenet meer jonge kijkers aan te spreken met edgy, hapklare fictie. 'Snacks', zoals ze het zelf noemen. Het succes van wtFOCK heeft immers bewezen dat jongeren nog wel degelijk bereid zijn om televisie te kijken, zolang als die wordt aangepast aan hun behoeftes. Daartoe werkt Telenet samen met het Vlaamse jongerenplatform Tagmag, Blackpills moet zorgen voor de internationale titels. Dat de Blackpills-reeksen in Streamz worden gecatalogeerd onder de noemer 'OK Boomer' bevestigt de richting die Telenet ermee uit wil. Blackpills heeft een vrij divers aanbod, maar lijkt zich voornamelijk te specialiseren in B-reeksen, obscure indiereeksen en Sundance-films die het in afleveringen knipt. Zo kun je via Telenet kijken naar Making a Scene with James Franco, waarin Franco een eigen draai geeft aan iconische filmscènes. Dat levert onder meer een bizarre romcomversie van The Shining, een fusie van Nicki Minaj' Anaconda en Edward Scissorhands, een mash-up van Dirty Dancing en Reservoir Dogs en vooral heel veel beelden van James Franco op. You Got Trumped is dan weer een satirische reeks waarin de Amerikaanse president wordt vertolkt door een bekroonde Trump-imitator die niet op Trump lijkt. Er is A Girl Is a Gun, waarin drie vrouwen misogynie bestrijden met geweren. Playground, naar een idee van Luc Besson, wordt verkocht als een kruising tussen Nikita and Kick-Ass. Er is All Wrong, over een man met een stinkende penis. En er zou een televisieversie van Spring Breakers in de maak zijn. Een lijk met een erecte penis is dus niet het vreemdste dat u van Blackpills te zien zult krijgen. Dat zegt iets. Nee. Al maakte Quibi inderdaad ook rare short-formtelevisie. Misschien zelfs nóg raarder. Kon je onder meer bekijken op dat mobiele-streamingplatform: een reisprogramma met Joe Jonas, een fictiereeks met Anna Kendrick en een sekspop in de hoofdrol, een realityshow waarin plaatsen delict werden gerenoveerd en een faux-realityprogramma over Nikki Fre$h, het nieuwe trapalter-ego van Nicole Richie. Kortom, dingen die je nergens anders te zien kreeg. Alleen is dat niet een waterdicht businessmodel gebleken. Sinds de lancering in april was Quibi uitgegroeid tot het toonbeeld van wat er allemaal mis kan gaan met een streamingplatform. Quibi bereikte veel minder abonnees dan verwacht, worstelde met interne strubbelingen en trok er vorige week de stekker uit. Die kans lijkt in ieder geval groter. Blackpills gaat immers al drie jaar mee en lijkt net iets beter te weten waarmee het bezig is. Aanvankelijk bood het zijn content aan via een eigen app, maar intussen werkt het zoals gezegd samen met gevestigde waarden zoals Vice, Netflix en Telenet om zijn reeksen tot bij het publiek te krijgen. Heel wat van die reeksen staan nu al klaar om zich in de put der vergetelheid te storten, maar hier en daar weet er eentje succes te boeken. Zijn Netflix-reeks Bonding bijvoorbeeld , over een psychologiestudent die bijklust als dominatrix en waarvan een tweede seizoen in de maak is. Wij zijn al benieuwd naar die Spring Breakers 2.0.