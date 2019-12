Was het een goed jaar voor de Vlaamse fictie? Ge moogt gerust zijn, om over enkele huiveringwekkende docureeksen nog maar te zwijgen: dit is volgens ons de beste Vlaamse tv van 2019.

10 Durf te vragen - Eén

Minderheden het hemd van het lijf vragen bleek een van de dingen waar Siska Schoeters heel erg goed in is. Maar wisten we dat niet stiekem al?

9 De ideale wereld - Canvas

De ideale wereld is al zo lang de enige Vlaamse vrijhaven voor politieke en andere satire dat er nauwelijks nog over gesproken wordt. Is bij deze rechtgezet.

8 De twaalf - Eén

Met het rechtbankdrama over schooldirectrice Frie Palmers vervulde de VRT eindelijk nog eens haar openbare opdracht: het volk zonder morren richting werkweek sturen.

7 Komen te gaan - Eén

Het was van de sitcom R.I.P. (1994) geleden dat Eén nog eens iets rond de uitvaartsector had gedaan. De docureeks Komen te gaan was beter.

Callboys © -

6 Callboys II - Vier

Het volslagen onnozele en belachelijk entertainende vervolg op Callboys bracht ons geen nieuwe inzichten bij, behalve dit: hoe ouder Jan Eelen wordt, hoe zotter.

5 Therapie - Canvas

Alweer een taboe geslecht - en dat zonder Philippe Geubels! Productiehuis Panenka zette een camera tussen therapeut en patiënt en leerde de Vlaming dat het geen schande is om psychologische hulp te zoeken.

4 Studio Tarara - VTM

De geplande fictieve terugblik op dertig jaar VTM werd in handen van Tim Van Aelst een gedurfde dramareeks met twee benen in het nu.

Koen De Graeve in 'Studio Tarara' © VTM

3 Terug naar Rwanda - Canvas

Een kwarteeuw na de genocide in Rwanda gaan betrokkenen ter plekke het verleden in de ogen kijken. Vijf verhalen, vijf keer knock-out.

2 Kinderen van het verzet - Canvas

Dertien kinderen van verzetsstrijders schetsen 75 jaar na de bevrijding een aangrijpend tijdsdocument. Kinderen van het verzet was broodnodige herdenking en uitstekende tv.

1 Fiskepark - Canvas

De fake true crime waarin Tomas De Soete zichzelf opvoerde, was net iets te experimenteel om een groot publiek te bereiken. Dat is dan ook het enige negatieve wat erover te zeggen valt.