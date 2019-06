Dit is acteur Tijmen Govaerts: 'Stop met vlees eten en vier het leven!'

Kristof Dalle

Theater-, film- en tv-acteur Tijmen Govaerts speelt later dit jaar in de film Muidhond. Dit is Tijmen in 17 korte antwoorden.

© Marie Dhaese & Flor Maesen

Welke poster hing er prominent op jouw puberkamer? Die hartgranaat - of is het een granaathart? - die op de hoes van American Idiotvan Green Day stond. Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap? Altijd willen winnen en boos worden als dat niet lukt. Tot groot jolijt van mijn vrienden, die me met opzet kloten tijdens elk spel. Wat wilde je worden als kind? Als ik het vriendenboekje van mijn nichtje mag geloven: acteur. Maar rockster ligt dichter bij de waarheid. Wat is jouw vroegste herinnering? Een mislukte poging om een duif te vangen op een druk Spaans plein. Hoe Stefaan Degand na de dood van zijn vrouw nog steeds het leven viert en de liefde predikt, is echt van een wonderlijke schoonheid. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Van verdriet? Toen ik mijn ex met haar nieuw lief zag. Van ontroering? Tijdens de speech van Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden op de laatste draaidag van Kom hier dat ik u kus. Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit gaven? 'Je gáát woordkunst studeren.' Welke levensles wil je zelf doorgeven aan de volgende generatie? Stop met vlees eten. Dat geldt voor alle generaties. En ook: vier het leven! Al heb ik die van Stefaan Degand gepikt. Hoe hij na de dood van zijn vrouw nog steeds het leven viert en de liefde predikt, is echt van een wonderlijke schoonheid. Ik kan geen interview met hem lezen of horen zonder vol te schieten. Hoe kom je tot rust? Vooral heel erg moeilijk. The Disintegration Loops van William Basinski kunnen me wel in een opperste concentratie brengen, en dat ligt voor mij heel dicht bij rust. Wiens job zou je weleens voor één dag willen overnemen? Die van een sterrenchef. Dan zou ik er toch één dag in mijn leven in slagen om een lekkere maaltijd te bereiden en ervan te genieten. Welk nieuws maakte je onlangs nog kwaad of triest? De uitslag van de verkiezingen, en het totale gebrek aan empathie bij zo'n groot deel van de Vlaamse bevolking. Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af? Meerdere malen per uur Instagram en Facebook checken. Mijn jongste herinnering is een mislukte poging om een duif te vangen op een druk Spaans plein. Welke leerkracht blijft je nog altijd bij? Juf Els, mijn mama. Ik heb nooit les van haar gehad, maar dankzij mijn moeder begrijp ik heel goed wat het inhoudt om leerkracht te zijn, ook na de uren. En hoe een goede leerkracht vecht voor alle leerlingen en hoe onmachtig je je in die positie soms voelt. Op wie ben je, al dan niet gezond, jaloers? Timothée Chalalalalamet. Wat is jouw dierbaarste bezit? Een ketting. Mijn Brompton-plooifiets. Een oud exemplaar van De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Mijn vrienden en familie. En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt? Elke plastic fles water. Met welk obscuur weetje pak je graag uit? Wist je dat een octopus drie harten heeft? Waar zie je jezelf over tien jaar? In het YouTubelijstje 'Ten Actors You Didn't Know Wanted to Be a Rockstar'. Lees ook: Acteur Tijmen Govaerts: 'Laat mij maar films maken waar je een paar uur van wakker ligt'