Disney bereidt een remake voor van de kerstklassieker Home Alone. Die zal uitgebracht worden op het nieuwe streamingplatform Disney+, dat later dit jaar wordt gelanceerd.

Na onder meer Dumbo, Aladdin en The Lion King heeft Disney nog een remake aangekondigd. Deze keer ligt kerstklassieker Home Alone op het kapblok. In de originele film uit 1990 kroop de nog piepjonge Macaulay Culkin in de huid van de achtjarige Kevin McCallister, die zijn eigen boontjes moet doppen wanneer zijn familie zonder hem naar Parijs vertrekt. Wie de rol van Kevin in de remake zal vertolken, is nog niet bekend. Disney zelf wil dat de nieuwe versie 'even hoge standaarden' haalt als het origineel.

De film zal verschijnen via streamingplatform Disney+, dat vanaf november in Amerikaanse huishoudens beschikbaar zal zijn. Disney+ is het antwoord van het huis van de muis op razend succesvolle streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime, waar het voorlopig nog op moet rekenen voor de distributie van hun Disney-titels. In het eerste jaar van Disney+ wil Disney minstens 7500 televisieafleveringen en 400 films lanceren, waaronder reboots van Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid en Cheaper by the Dozen.

Met andere woorden, Disney wil de Netflixen van deze wereld meteen het vuur aan de schenen leggen. Het bedrijf kondigt niet alleen aan de lopende band remakes aan, maar kocht eerder dit jaar ook 21st Century Fox over, waarmee het meteen de rechten op de Star Wars- en Marvel-franchises in handen nam.

Disney+ vindt normaal gesproken nog dit jaar zijn weg naar Europa.