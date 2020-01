Een halfjaar na de lancering van Disney+ in onder meer de Verenigde Staten en Nederland mogen ook de Belgische fans beginnen uitkijken naar de komst van de streamingdienst.

Disney+, de streamingdienst van Disney, is vandaag maar in één Europees land beschikbaar: Nederland. Maar daar komt snel verandering in, laat het Huis van de Muis weten in een persbericht.

Op 24 maart wordt Disney+ gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Dat is een week vroeger dan eerder werd aangekondigd. De rest van West-Europa, waaronder België en Portugal, volgt in de zomer van 2020.

Een maand Disney+ zal 6,99 euro kosten, een jaar 69,99 euro. In het aanbod zitten niet enkel Disney-films, maar ook films en series van Marvel, Star Wars en Pixar. Op dit moment is de dienst beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië en Puerto Rico.

