Deze Vlaamse tv-formats hadden écht niet gehoeven dit jaar

Boxing Stars (VTM)

Sergio die aankondigt dat Astrid Coppens de vrouw van Jeroen Meus op haar gezicht gaat slaan. Freddy De Kerpel die vervolgens dingen zegt als 'Astrid heeft het voordeel van haar reikwijdte'. 2003 heeft gebeld, het wil zijn kutconcept terug.





Prettig gespoord (Eén)

Voor de week van de mobiliteit liet Eén zeven sketches maken over twee pendelaars die elkaar op de zenuwen werken. Of ze effectief uitgezonden zijn, is niet duidelijk, dat u niks gemist hebt wel. De titel is de beste grap, laat ons zeggen.





Oh My God

Twee verleidsters uit Temptation Island worden met twee Shopping Queens - van dat veelbekeken, spitsvondige Vijf-programma - en een Kyara naar het klooster gestuurd. En wij die dachten dat we het niveau van The Simple Life - Paris Hilton en Nicole Richie op de boerderij - in 2018 achter ons hadden gelaten.





Tipsy

Naast de productieploeg van Boxing Stars was er nog een duo dat zich dit jaar te pletter zoop: de zussen Kerkhofs, die vijf afleveringen, bijna duizend euro aan alcohol en een bij de weinige haren gesleurde arts nodig hadden om dezelfde conclusie te trekken als iedere student na één vree wijze avond in de Overpoort.





2-sterrenrestaurant

VTM toonde zich dit jaar bedreven in nodeloze mutaties van nodeloze programma's. Boer zkt vrouw in het buitenland, Blind getrouwd met koppels die al samen waren en zelfs Mijn pop-uprestaurant met BV's. Zo relevant als het paprikapoeder dat in slechte brasseries op de rand van je bord wordt gestrooid.