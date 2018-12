Deze talkshowmomenten uit 2018 hadden we liever niet gezien

De kelder van Andy Peelman (Gert Late Night)

In het bed van James Cooke reconstrueert de ster van De buurtpolitie de eerste ontmoeting met zijn vrouw ('Godverdikke, die hare kelder wil ik wel 's in 't wit zetten'), legt hij uit hoe een man tijdens een trio zijn ballen vastpakte en beeldt hij uit hoe een prostituee hem aftrok. Krijgt Eric Goens zelfs in 24 uur niet uit zijn gasten geperst.





De desoriëntatie van Kris Peeters (Gert Late Night)

Cringen tijdens een veel te spontane André Hazes-zangmarathon. Voor een groep Antwerpse kinderen het Vleeshuis verwarren met het Steen. Dj'en op een éénminuutfuif, met de twee wijsvingers jivend in de lucht. Geloof ons, het is op de Evanna dat de campagne van Kris Peeters de boot in ging.





De timing van Hilde De Baerdemaeker (Van Gils & gasten)

Alle wespensteken, enneagrammen, schilden en vrienden ten spijt: nooit hebben wij ons harder in Van Gils' plaats geschaamd dan toen hij het een goed idee vond om Hilde De Baerdemaeker en Peter Van De Velde ( I've Had) The Time of My Life te laten zingen. Na een item over een dode kleuter.





De zege van Helmut Lotti (Gert Late Night)

Gert Verhulst en Helmut Lotti gaan met de fiets rijden, ontmoeten 'toevallig' Johan Museeuw en Michel Pollentier. Lotti 'demarreert', 'gaat de sprint aan' en 'wint', aangemoedigd door dertig man en vijf plakkaten. De grootste midlifecrisis op de Vlaamse tv sinds Wauters vs. Waes.





De eerlijkheid van Bob Van Der Veken (Van Gils & gasten)

Een charmant idee, de acteurs van De collega's uitnodigen voor een thema-uitzending over de reboot van die serie door Jan Verheyen. Tenzij een van die veteranen het concept remakes afkraakt tot op de grond. Niet zo collegiaal. Wel nog nooit zo hard gesupporterd voor een negentigjarige.