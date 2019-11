Maar liefst drie Vlaamse programma's maken dit jaar kans op een Gouden Roos, zeg maar de meest prestigieuze televisieprijs van Europa. Naast de Eén-soap Dertigers zijn dat Nachtraven (Ketnet) en de socialmediaserie Instaverliefd.

Is Dertigers, de laatavondreeks die dit jaar voor het eerst werd uitgezonden op Eén, een betere soap dan Eastenders, al bijna 45 jaar een icoon van de BBC? Op die vraag krijgen we dit jaar nog een antwoord, want beide reeksen zijn genomineerd voor de Gouden Roos in de categorie Soap or Telenovela. Verder neemt Dertigers, over een vriendengroep met een gezamenlijk trauma, het op tegen nog een BBC-programma, twee Braziliaanse shows en een reeks uit Portugal.

Dertigers is niet de enige Belgische genomineerde voor de Gouden Roos, een prestigieuze prijs voor Europese tv-programma's. Ook in de categorie Children and Youth maakt ons land kans met Nachtraven, een spelprogramma op Ketnet waarin kinderen de nacht mogen doorbrengen op een plaats waar ze normaal gesproken nooit komen. De concurrentie voor het avontuurlijke programma komt uit onder meer Canada en Norwegen.

Ook in de categorie Social Media Video Series is België genomineerd met Instaverliefd, een luchtige reeks over vier datende pubers die volledig is opgenomen met smartphones en enkel en alleen op Instagram te zien was, ook al zetten Eén en MNM hun schouders mee onder het programma. De reeks moet het proberen te halen van onder meer een Amerikaanse remake van Skam, de populaire Noorse webreeks die in Vlaanderen is herwerkt tot WTFock, de Nederlandse reeks Swipe en Carpool Karaoke, de hyperpopulaire muziekrubriek van talkshowhost James Corden.

Op 1 december weten we wie dit jaar een Gouden Roos wint.