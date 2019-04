De Eén-reeks De twaalf heeft woensdagavond op het Canneséries festival de prijs voor 'beste scenario' gewonnen. De hoofdprijs, die voor beste serie, ging naar het Spaanse Perfect Life.

Op de tweede editie van het tv-festival Canneséries, dat sterke series van over dele wereld wil bekronen, is de Vlaamse reeks De twaalf in de prijzen gevallen. De reeks won er de prijs voor het beste scenario, die in ontvangst werd genomen door scenaristen Bert Van Dael en Sanne Nuyens, die eerder het scenario van Beau Séjour schreven.

De twaalf, dat ten vroegste dit najaar op Eén te zien zal zijn, is een hedendaagse karakterreeks over een volksjury in een assisenproces. Twaalf burgers worden opgeroepen als juryleden van een ophefmakende moordzaak. Ze moeten beslissen over de schuld of onschuld van een gerespecteerde schooldirectrice die wordt beschuldigd van twee moorden. De regie is in handen van Wouter Bouvijn met in de cast onder anderen Josse De Pauw, Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen, Maaike Cafmeyer, die de beschuldigde schooldirectrice speelt, Maaike Neuville, Tom Vermeir, Charlotte De Bruyne, Zouzou Ben Chikha, Piet De Praitere, Peter Gorissen en Anne-Mieke Ruyten.

De hoofdprijs ging naar Perfect Life, een reeks over het leven van drie Spaanse dertigers. In de officiële competitie zat naast De twaalf nog een Belgische reeks, Studio Tarara. De bejubelde VTM-serie van productiehuis Shelter, dat eerder al internationale prijsbeesten als Benidorm Bastards en Wat als? bedacht, viel deze keer echter naast de prijzen.