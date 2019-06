Met de helft van het culturele jaar achter de kiezen maakt Knack Focus de voorlopige balans op. Vandaag: de beste buitenlandse series en documentaires van 2019 tot nu toe, op alfabetische volgorde.

Abducted in Plain Sight - Netflix

Dit curieuze, afschuwelijke tijdsdocument is al uit sinds 2007, maar is pas dit jaar op Netflix gekomen. Regisseur Skye Borgman schetst zonder voice-over of andere vorm van duiding hoe Jan Broberg twee keer ontvoerd werd in drie jaar tijd door dezelfde vriend des huizes, Robert Berchtold. Maar waarom mocht die na die eerste ontvoering opnieuw bij de Brobergs binnen, in plaats van levenslang te krijgen? En kan het echt dat twee volwassen mensen zo naïef zijn als ouders Bob en Mary Ann, of zijn ook zij psychopaten die een spelletje met de kijker spelen? Moge één ding duidelijk zijn: Abducted in Plain Sight roept veel meer vragen op dan het beantwoordt.

Barry - HBO/Play

Een depressieve huurmoordenaar uit de Midwest raakt in Los Angeles besmet met het acteervirus en gaat in de leer bij The Fonz: zo kun jeBarrysamenvatten. Het eerste seizoen van deze HBO-reeks slaagde erin zwartgallige comedy en misdaadthriller op een fijne manier te versmelten en dat doet ook de tweede reeks, waarin Barry nog steeds een knipperlichtrelatie met Hollywood, de criminele onderwereld en de mooie Sally heeft.

Chernobyl - HBO/Play

De Russische communistische partij is niet zo'n fan, maar verder blijft Chernobyl aan hoog tempo zieltjes winnen. Er wordt uitstekend geacteerd, de Lada-decors van de eighties zijn met obsessief gevoel voor detail vormgegeven en de ijskoude soundtrack van celliste en componiste Hildur Guðnadóttir valt niet weg te denken. Maar wat Chernobyl een meesterwerk maakt, is de sfeer: de reeks gaat gebukt onder een diepdonkere, onontkoombare doem.

Deadwood- HBO/Play

Vooraf hadden we genoeg bedenkingen bij de Deadwood-film. Dat hij overbodig zou zijn, dertien jaar na de laatste aflevering van de iconische reeks. Dat hij er enkel voor de fans van de serie zou zijn. Dat scenarist-showrunner David Milch al die personages nooit in een film zou kunnen proppen. Maar kijk, Milch en zijn cast namen de uitdaging aan en klaarden de klus met enkele beklijvende shots en voldoende zinderende dialogen die niet voor die uit de serie hoeven onder te doen.

Fleabag - BBC/Amazon Prime

Lang wilde Phoebe Waller-Bridge geen vervolg breien aan haar succesvolle BBC-reeks uit 2016. Gelukkig voor ons deed ze dat wel en konden we ook dit jaar weer genieten van haar bedenking bij de dingen des levens, van succesvolle zussen tot lastige stiefmoeders. Nu moet Waller-Bridge de volgende Bondfilm scenariogewijs uit het slop helpen, naar verluidt op vraag van hoofdacteur Daniel Craig zelve. Kijk naar Fleabag en geef de man dan gewoon gelijk.

Leaving Neverland - HBO

Dé documentaire van het jaar tot nu toe is, net zoals haar makers, door zowat iedereen binnenstebuiten gekeerd, maar dat de marathonfilm een beklijvende kijkervaring is, staat buiten kijf. Vier uur lang beschrijven James Safechuck en Wade Robson hoe popster Michael Jackson hen misbruikt en hoe hij ermee wegkwam. Wie Leaving Neverland nog niet zag, heeft iets gemist: de documentaire is nergens in België nog te zien.

My Brilliant Friend - HBO

Voor de eindejaarslijst van 2018 kwam de verfilming van Elena Ferrante net te laat, maar niets dat ons tegenhoudt om de serie nu aan te prijzen. Regisseur Saverio Costanzo, die eerder onder meer De eenzaamheid van de priemgetallen verfilmde, verstaat de kunst om zich ten dienste te stellen van het verhaal en doet niets wat niet nodig is. Hij laat de camera en de beelden op het ritme van het verhaal bewegen, zoomt in waar nodig, maar beeld en verhaal sluiten naadloos bij elkaar aan. Een veelgelaagde meesterproef is het geworden, met respect voor de Italiaanse filmtraditie.

Russian Doll - Netflix

Hoe zat dat met die tijdsloop? Wat was dat met die sinaasappel? Wat was die stoet? En: waar heb ik eigenlijk naar zitten kijken? Genoeg vragen waarop de kijkers van Russian Doll lang konden kauwen. Voor wie er echt heel diep op wilde ingaan, was er nog een ander soort vragen à la 'Wat als je keer op keer je eigen gedrag kunt proberen te veranderen en kunt testen wat het resultaat zou zijn, met als einddoel: het patroon doorbreken'? Laat ons zeggen dat dit wat meer is dan een bohemienversie van Groundhog Day.

Sex Education - Netflix

Een gortige tienerkomedie in 2019, weinigen die voor Sex Education geloofden dat dat nog zou lukken. Maar kijk, deze reeks rond de brave zoon van een sekstherapeute slaagde erin om alle clichés die u kent uit pakweg de American Pie-reeks feestelijk onderuit te halen en u bovendien de meest genuanceerde visie op seks bij hedendaagse jongeren aan te bieden die u op tv kunt vinden. Cumming of age versus coming of age: 1-1.

Wyatt Cenac's Problem Areas - HBO/Play

In de Amerikaanse staat West-Virginia zijn er 58 maatschappelijk werkers voor 700 openbare scholen, terwijl de overgrote meerderheid van de leerlingen thuis met problemen zit. Het is maar een van de pijnlijke feiten die we leerden uit de tweede reeks van Wyatt Cenacs uitstekende reportagereeks. Na het eerste seizoen over politiegeweld beet de gerenommeerde komiek zich deze keer vast in het onderwijs, dat hij ontleedt met een combinatie van doffe ellende en scherpe politieke comedy.