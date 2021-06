The Linda Lindas zijn klaar om af te rekenen met racistische, seksistische jongens.

Leden: Mila (drum), Eloise (bas), Lucia (gitaar) en Bela (gitaar)

...

In het lang: Toen Mila's vader haar vertelde dat The Linda Lindas viraal ging, kon ze het eerst niet geloven. Tot de tienjarige drumster de Instagramaccount van de punkband opende die ze samen met haar zus Lucia, nicht Eloise en vriendin Bela vormt en werd begroet door honderdduizend volgers. De reden: een filmpje waarin het viertal zijn nummer Racist, Sexist Boy performt in een bibliotheek in Los Angeles. 'Een jongen uit mijn klas kwam naar me toe en zei dat hij van zijn vader moest wegblijven van Chinezen. Nadat ik hem had verteld dat ik Chinees was, liep hij weg', zo leidt Mila de video in. Waarna de rest op hun gitaren begint te rammen en luidkeels 'You are a racist, sexist boy' schreeuwt. Hayley Williams van Paramore, Tom Morello van Rage against the Machine en Flea van Red Hot Chili Peppers deelden de video. Thurston Moore van Sonic Youth noemt het nu al 'dé song van 2021'. Twitter bombardeerde hen prompt tot feministische iconen. En iedereen van The Guardian tot Rolling Stone bejubelt de meisjes.Het ziet er trouwens niet naar uit dat The Linda Lindas een onehitwonder zullen blijken. Om te beginnen hebben ze hun genen mee: de papa van Mila en Lucia is Carlos de la Garza, een geluidstechnicus en producer die samenwerkte met Paramore, Bad Religion en Best Coast (en wiens werk al met drie Grammy's bekroond werd). Zelf trad het viertal drie jaar geleden voor het eerst op tijdens het Girlschool-festival, samen met Karen O van de Yeah Yeah Yeahs en Bethany Cosentino van Best Coast. Sindsdien speelden ze in het voorprogramma van Bikini Kill, schreven ze een song voor de Netflix-documentaire The Claudia Kishi Club, brachten ze een eerste ep uit, kregen ze een cameo in de Netflix-film Moxie en tekenden ze bij punklabel Epitaph Records. Problematische jongens zijn bij deze gewaarschuwd.Een willekeurige quote: 'Wees niet racistisch, seksistisch of homofoob. Ook als je geen jongen bent. Zorg er gewoon voor dat je geen slechte persoon bent.'