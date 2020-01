Zowel The Rock als Sandra Bullock krijgen binnenkort een sitcom gebaseerd op hun jonge jaren. En ze zijn niet de eersten. Vijf exponenten van een wel heel specifieke trend.

Young Rock

...

Young Rock Eerder deze maand kondigde tv-zender NBC een elfdelige reeks aan over Dwayne 'The Rock' Johnson. Daarin zult u kennismaken met de jonge worstelaar en actieheld. Volgens Johnson zelf wordt het een verzameling ongelofelijke, maar waargebeurde verhalen. 'Stel je mij als vijftienjarige in Nashville voor, iemand die naar country luistert, iemand die voor zeventig dollar zijn eerste auto koopt van een crackhead.' Klinkt als een show die wij willen zien. Entourage Deze HBO-reeks, die liep van 2004 tot 2011, is misschien wel het bekendste en meest succesvolle voorbeeld van deze trend. De avonturen van hoofdpersonage Vincent Chase zijn losjes gebaseerd op Mark Wahlbergs parcours richting Hollywoodfaam. Al wil de ster in kwestie, die dienstdeed als uitvoerend producent van de show, liever niet kwijt hoe losjes precies: 'Mijn motto: ontken tot je dood.' Everybody Hates Chris Vijftien jaar geleden kwam Everybody Hates Chris voor het eerst op antenne. Daarin vormt de jeugd van comedian Chris Rock, tevens de verteller van de reeks, een prima gelegenheid om het te hebben over thema's als racisme en klasseverschillen. De sitcom, die vier seizoenen zou lopen, werd bejubeld om zijn combinatie van scherpe humor en feel-good nostalgie. In the Long Run Idris Elba koos twee jaar geleden voor een gelijkaardig aanpak. In In The Long Run vertelt de Hollywoodster het semiautobiografische verhaal van een Londense migrantenfamilie én neemt hij de rol van de vaders des huizes op zich. Hoewel de reeks goede kritieken kreeg, is het succes ietwat blijven hangen in Engeland. Later dit jaar volgt desondanks het derde seizoen. Hopelijk kan Elba op die manier Cats een beetje doorspoelen. De voorlopig naamloze musical over Sandra Bullock Mag u in de nabije toekomst verwachten: een Amazon-musical gebaseerd op de studententijd van Sandra Bullock. De reeks zal naar verluidt focussen op Bullock als onafhankelijke vrouw die het moet opnemen tegen onderdrukkende normen. Niet dat het louter navelstaarderij wordt: ook onderwerpen als dragcultuur, mentale gezondheid en de aidsepidemie komen aan bod. Werkelijk geen idee wat we ons daarbij moeten voorstellen.