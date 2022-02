Een programma waarin beroemdheden karaoke zingen verkleed als poedel, haan of pak friet: dat is om problemen vragen. Vijf momenten waarop The Masked Singer dan ook de mist in ging.

Die keer dat de jury opstapte tijdens de ontmaskering van Rudy Giuliani

Het zevende seizoen van de Amerikaanse The Masked Singer is nog niet eens uitgezonden, maar zorgt nu al voor ophef. Tijdens de opnames van de eerste aflevering stapten juryleden Robin Thicke en Ken Jeong boos op toen Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en bevlogen verdediger van Donald Trump, in het verliezende pak bleek te zitten. Nochtans is het niet de eerste keer dat er een controversiële politicus deelneemt: twee jaar geleden rapte Sarah Palin Baby Got Back in een roze berenpak. Karen Damen, Julie Van den Steen en Andy Peelman lijken er een sport van te maken om zoveel mogelijk vergezochte namen op te sommen, maar het kan altijd nog erger. In de Amerikaanse versie gokte jurylid Jenny McCarthy dat Akon zich verschuilde in het hanenpak, om vervolgens haar echtgenoot Donnie Wahlberg, acteur, New Kid on the Block en broer van Mark, uit het kostuum te zien kruipen. Oké, níémand had aan Donnie Wahlberg gedacht. Maar toch. Het doel van The Masked Singer is om zo lang mogelijk anoniem te blijven. Dat was buiten Mickey Rourke gerekend, die twee jaar geleden deelnam 'omdat hij toevallig in de buurt was'. Nadat hij verkleed als gremlin Stand by Me had gezongen, besloot de acteur en ex-bokser vroegtijdig zijn masker af te zetten omdat het te warm was. Om de een of andere reden had hij een lippenstiftafdruk van een kus op zijn wang staan. Zelfs naar The Masked Singer-normen was dat raar. Allicht de grootste nachtmerrie van iedere kandidaat: niet herkend worden nadat je je masker hebt afgedaan. Toen Keane-frontman Tom Chaplin onlangs verkleed als fluorescerende poedel Unwritten van Natasha Bedingfield zong en vervolgens werd ontmaskerd, vroegen opvallend veel Britse kijkers zich verward af wie in godsnaam Tom Chaplin is. Dat was nogal veel vernedering voor één avond. In 2019 mocht Lindsay Lohan jureren in de Australische versie van The Masked Singer. Lijkt een ietwat ongelukkige keuze, gezien Lohans beperkte kennis van Australische celebrity's. Dat was het ook. Lohan deed nog haar best om zoveel mogelijk Australiërs op te lijsten, maar bleek uiteindelijk vrijwel niemand te herkennen. Na één seizoen werd ze dan ook vervangen door een jurylid met iets meer voeling met de lokale showbizz.