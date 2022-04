De mol 2022 is na vier afleveringen uit het spel gestapt Hij was mentaal en fysiek op. Hij wordt voor de resterende zes afleveringen vervangen door een van de andere deelnemers.

Een verrassing van formaat en een primeur zondagavond in De mol. Met een videoboodschap aan de zes resterende kandidaten maakte mol Philippe, de 35-jarige kinesist uit Vrasene, zijn vertrek bekend.

'Dromen is mooi', vertelt hij aan Het Nieuwsblad, 'maar er is ook de realiteit. En die is dat je maar één lijf hebt, waar je het je hele leven mee moet doen. Het blijft een spel, daarvoor moet je je gezondheid niet riskeren'.

'Tijdens nacht twee droomde ik dat ik aan het vloeken was dat mijn mol-actie niet was gelukt: Er zit al 3.000 euro in de pot, ik ben het aan het verkloten. Toen ik wakker werd, zei mijn kamergenoot Bert: Je weet toch wat je net in je slaap gezegd hebt? Hij herhaalde die woorden. Het gevolg was dat ik niet meer durfde te slapen. Ik bleef wakker tot de persoon met wie ik de kamer deelde, lag te snurken, maar zelfs dan durfde ik niet altijd. Het ging zo ver dat ik soms even naar de wc trok, en daar dan een kort dutje deed. Daar konden ze me niet horen praten.'

'Voortdoen was niet verantwoord'

'Ik sliep niet, at niet veel, de vermoeidheid speelt en dan begon ik te voelen dat ik aan het falen was. Waarop ik in mijn hoofd kroop. Ik was voortdurend aan het twijfelen aan mezelf. Het vat was volledig af. Ook fysiek. En de mol zijn, dat is topsport. Dat is scherp staan. Dat lukte mij niet meer.'

Achteraf heeft Philippe de hulp ingeschakeld van een psycholoog van het programma.

Ook voor presentator Gilles De Coster was dit een eerste keer. 'Wij waren echt content over hem, en probeerden hem daarvan te overtuigen. Maar de mol zat deze keer zelf in een tunnelvisie', legt hij uit aan Het Nieuwsblad. 'We zagen dat hij er een probleem van maakte en zich steeds slechter begon te voelen. Voortdoen was niet verantwoord. Dat is geen beslissing die je wil nemen, maar ik ben blij dat we dat gedaan hebben.'

