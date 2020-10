2 star star star star star

Stand-up comedian Kamal Kharmach helpt zelfstandigen hun zaak te laten floreren. Of dat in een tv-programma moet gegoten worden? Onze tv-recensente is niet overtuigd.

Die avond had ik Kamal Kharmach op de radio opgetogen horen vertellen dat hij heel blij was dat er tranen waren gevloeid. Ja, ratelde Kharmach, die naast komiek ook getalenteerd boekhouder is en houder van een leerstoel over bedrijfsvoering, hij was erin geslaagd voorbij de droge cijfers te reiken, recht in het hart en de ziel van de mensen die hij begeleidde. Want, liet hij niet na te benadrukken, zelfstandigen zijn stuk voor stuk prachtige mensen die vaak hard werken in hun zaak, maar te weinig aan hun zaak. Dat laatste probeerde Kharmach hun te leren door zijn neus in hun zaak te steken. Hij deed dat deels op eigen initiatief, maar grotendeels op vraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Omdat Kharmach zelf een succesvolle, kleine zelfstandige is, heeft hij alvast geleerd een van de gouden tips die hij de komende weken uitdeelt aan iedereen die de behoefte voelt te luisteren toe te passen op zijn eigen leven: efficiëntie voor alles. En dus gebruikt de lesgever Kharmach de ondernemingen die zelfstandigencoach Kharmach bezoekt en doorlicht als lesmateriaal. Het is nog niet duidelijk wat stand-upcomedian Kharmach met het materiaal zal doen, maar zeker en vast iets, want weggooien is verlies. Ook dat is een gratis tip van Kharmach. Het gevolg is dat er nu en dan taartdiagrammen en educatieve tussendoortjes opduiken in Andermans zaken. Kharmach legt geduldig uit wat een cashflow is, hoe je de foodcost berekent en hoe je uit al die elementen afleidt hoe solvabel je bedrijf is. Bakkerij Laurens in Varsenare, door Laurens en Melissa met veel liefde, passie en enthousiasme uitgebaat, vormt de eerste casestudy. In een collegezaal stelt Kharmach hen voor aan zijn studenten. Laurens bakt nacht na nacht 55 verschillende broden. Melissa heeft de winkel omgebouwd tot een paradijs vol lekkernijen, ook al kopen de mensen vooral brood. Maar, denkt Melissa, je weet nooit. De dag waarop iemand soep wil, of kiwi-ijs, of een mandje vol snoep, vindt hij of zij het bij haar. Een blik op de cijfers leert Kharmach dat kiezen de boodschap is, want de cashflow zit strop. Laurens mag dan wel vertellen over zijn trots en fierheid, Kharmach hoort vooral 'tsjing, tsjing, tsjing'. Geld dat Laurens verliest door zijn passie niet efficiënt uit te bouwen. En dus krijgt het koppel naast Kharmach ook een specialist foodcost over de vloer. Mevrouw Mathieu kijkt op de klok terwijl Laurens zijn deeg afweegt. Van ieder ingrediënt wil ze weten hoeveel het exact kost. Laurens is niet zo van het exacte. De man draait al jaren dagen van zestien uur, hij slaapt nog amper met zijn vrouw, slaapt nog amper tout court, maar Mathieu is geen sociaal werkster. Cijfers heeft ze nodig. Vanaf nu, pepert ze Laurens in, moet hij alle prijzen van al zijn soorten bloem uit zijn hoofd kennen. 'Heb je dat gewogen?' dendert Mathieu tegen Melissa die een restje pannenkoekendeeg weggiet. Ze moet weten wat hier verloren gaat. Melissa glimlacht vermoeid. Als Mathieu haar rapport heeft ingeleverd, komt Kharmach terug. Nu moeten Melissa en Laurens vlaggetjes prikken in hun broden en zoetigheden. Rood voor verlieslatend, groen voor winstgevend. Laurens geeft een rood vlaggetje aan Melissa en dat vinden Kharmach en hij geweldig grappig. Ook in het leslokaal wordt gegrinnikt. Ja, je bent een komisch talent of je bent het niet. Het zal wel daarom zijn dat het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Kharmach graag wilde engageren voor hun promotionele activiteiten. De meeste schooltelevisie is al saai genoeg, maar met Kharmach krijg je net dat tikje meer. Ook dat leert hij uitgebreid aan zijn klanten. Passie is goed, maar pas als de cijfers kloppen. Cashflow voor alles. Tsjing, tsjing, tsjing.