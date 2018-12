De geopereerde druif en vier andere internetrariteiten uit 2018

Ze hebben dus een druif geopereerd

Enkele weken geleden ging een YouTube-filmpje uit 2010 viraal waarin chirurgen van het Edward Hospital in Naperville, Illinois hun Da Vinci Si Surgical System, een zeer precieze robot, uittesten op een druif. Concreet: het vel van de druif uiterst secuur verwijderd. Al snel bleek een Australische chirurg een soortgelijke operatie te hebben uitgevoerd op een druif die Grapey McGrapeface heette. They Did Surgery on a Grape groeide uit tot een meme en werd massaal gedeeld en bewerkt.

...