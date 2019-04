De documentaire over Madeleine McCann leert ons waarom dit nooit zomaar een verdwijning was

Er zijn flink wat ethische vragen te stellen bij deze docureeks, maar The Disappearance of Madeleine McCann reduceert de zaak van het verdwenen meisje tot zijn ware proporties: een nachtmerrie voor de ouders, een publiek spektakel voor de rest van de wereld.

'Tien minuten in een donkere kamer zitten en nadenken over de angst die de ouders gevoeld hebben - en nog steeds voelen - geeft je meer inzicht in de zaak-Madeleine McCann dan deze reeks.' The Guardian - toch niet de meest negatieve Britse krant - was snoeihard in zijn oordeel over The Disappearance of Madeleine McCann, een achtdelige docureeks die midden vorige maand op Netflix verscheen, zonder medewerking van de ouders: 'De makers hadden beter hun tijd genomen om zich af te vragen hoe de ouders dit volhouden.' En het was niet alleen The Guardian: in de pers - zeker de Britse - werd de reeks unaniem de grond in geboord. The Disappearance of Madeleine McCann herkauwde wat al geweten was, legde niets nieuws op tafel en was saai. Maar het was één specifiek woord dat opvallend vaak in die recensies opdook: de reeks werd wreed genoemd - als in: wreed voor de ouders van Madeleine McCann.

...